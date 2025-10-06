Рейтинг@Mail.ru
В Германии отреагировали на выступление Путина на "Валдае"
22:16 06.10.2025
В Германии отреагировали на выступление Путина на "Валдае"
В Германии отреагировали на выступление Путина на "Валдае"
Владимир Путин дал повод для зависти западным коллегам своим уверенным выступлением на многочасовом заседании международного дискуссионного клуба "Валдай",... РИА Новости, 06.10.2025
выступление путина на "валдае" — 2025
владимир путин
германия
сша
россия
германия
сша
россия
выступление путина на "валдае" — 2025, владимир путин, германия, сша, россия
Выступление Путина на "Валдае" — 2025, Владимир Путин, Германия, США, Россия
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин дал повод для зависти западным коллегам своим уверенным выступлением на многочасовом заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил немецкий журналист Патрик Бааб на YouTube-канале Dialogue Works.
"Путин произнес речь продолжительностью 45-50 минут и, как и каждыйгод, три часа беседовал с политологами, менеджерами, историками, журналистами. Три часа. Я не могу себе представить, чтобы западноевропейский политик выдержал бы это, как российский президент", — сказал он.
"Определит исход". В США сделали заявление о России после ударов по Украине
Вчера, 15:01
Президент России на прошлой неделе традиционно принял участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". В своей речи и во время дискуссии он затронул проблемы нового миропорядка, двусторонних отношений с США, Индией и Китаем, а также ситуацию вокруг украинского конфликта.
На заседании "Валдая" Путин заявил, что ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. Он добавил, что это будет "именно ответ", подчеркнув, что Россия никогда не инициировала военное противостояние.
"Путин это знает". В Германии забили тревогу из-за России
Вчера, 16:07
 
Выступление Путина на "Валдае" — 2025Владимир ПутинГерманияСШАРоссия
 
 
