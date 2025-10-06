Рейтинг@Mail.ru
Путин подтвердил Нетаньяху позицию России по Палестине - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:55 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/putin-2046720993.html
Путин подтвердил Нетаньяху позицию России по Палестине
Путин подтвердил Нетаньяху позицию России по Палестине - РИА Новости, 06.10.2025
Путин подтвердил Нетаньяху позицию России по Палестине
Президент России Владимир Путин подтвердил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху неизменную позицию РФ в пользу комплексного урегулирования палестинского РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T20:55:00+03:00
2025-10-06T20:55:00+03:00
в мире
россия
израиль
владимир путин
биньямин нетаньяху
палестина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018524628_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_858624cb31ae7272fd3b80126e0f994e.jpg
https://ria.ru/20250510/putin-2016241422.html
россия
израиль
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018524628_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad868ca9ec201af0e1850f1fd6d642ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, израиль, владимир путин, биньямин нетаньяху, палестина
В мире, Россия, Израиль, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху, Палестина
Путин подтвердил Нетаньяху позицию России по Палестине

Путин подтвердил Нетаньяху позицию по урегулированию в Палестине на основе права

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подтвердил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху неизменную позицию РФ в пользу комплексного урегулирования палестинского вопроса на международно-правовой основе, сообщается на сайте Кремля.
«
"Владимир Путин подтвердил неизменную позицию России в пользу комплексного урегулирования палестинского вопроса на известной международно-правовой основе", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Путин назвал условие для устойчивого урегулирования на Ближнем Востоке
10 мая, 18:41
 
В миреРоссияИзраильВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуПалестина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала