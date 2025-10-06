https://ria.ru/20251006/putin-2046720993.html
Путин подтвердил Нетаньяху позицию России по Палестине
Путин подтвердил Нетаньяху позицию России по Палестине - РИА Новости, 06.10.2025
Путин подтвердил Нетаньяху позицию России по Палестине
Президент России Владимир Путин подтвердил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху неизменную позицию РФ в пользу комплексного урегулирования палестинского РИА Новости, 06.10.2025
Путин подтвердил Нетаньяху позицию России по Палестине
Путин подтвердил Нетаньяху позицию по урегулированию в Палестине на основе права