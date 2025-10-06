Рейтинг@Mail.ru
20:47 06.10.2025
Путин и Нетаньяху заявили о важности стабилизации в Сирии
Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху высказали заинтересованность в дальнейшей стабилизации в Сирии, сообщает пресс-служба...
в мире
россия
израиль
сирия
владимир путин
биньямин нетаньяху
в мире, россия, израиль, сирия, владимир путин, биньямин нетаньяху
В мире, Россия, Израиль, Сирия, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху высказали заинтересованность в дальнейшей стабилизации в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
"Проведен обмен мнениями по другим региональным темам. В частности, высказана заинтересованность… в дальнейшей стабилизации в Сирии", - говорится в сообщении.

Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
Вчера, 20:36
В миреРоссияИзраильСирияВладимир ПутинБиньямин Нетаньяху
 
 
