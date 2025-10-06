https://ria.ru/20251006/putin-2046720223.html
Путин и Нетаньяху заявили о важности стабилизации в Сирии
Путин и Нетаньяху заявили о важности стабилизации в Сирии - РИА Новости, 06.10.2025
Путин и Нетаньяху заявили о важности стабилизации в Сирии
Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху высказали заинтересованность в дальнейшей стабилизации в Сирии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T20:47:00+03:00
в мире
россия
израиль
сирия
владимир путин
биньямин нетаньяху
Путин и Нетаньяху заявили о важности стабилизации в Сирии
Путин и Нетаньяху выразили заинтересованность в стабилизации в Сирии