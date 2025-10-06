Рейтинг@Mail.ru
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
20:36 06.10.2025 (обновлено: 21:09 06.10.2025)
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе конфликт в секторе Газа. РИА Новости, 06.10.2025
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе конфликт в секторе Газа.
"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху", — говорится в публикации на сайте Кремля.
Они затронули события в Ближневосточном регионе, в том числе в контексте предложенного президентом США Дональдом Трампом плана по урегулированию в Газе. Путин подтвердил Нетаньяху неизменную позицию России в пользу комплексного решения палестинского вопроса на международно-правовой основе.

На прошлой неделе Белый дом опубликовал план из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов. ХАМАС и "другие группировки" должны будут согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Для членов движения, которые согласятся на мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать полуэксклав.

Кроме того, лидеры выразили заинтересованность в поиске переговорных развязок по ситуации вокруг иранской ядерной программы и стабилизации обстановки в Сирии.
Путин также поздравил израильский народ с еврейским праздником Суккот. Нетаньяху, в свою очередь, выразил самые добрые пожелания российскому президенту накануне его дня рождения.
