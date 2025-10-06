Рейтинг@Mail.ru
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху - РИА Новости, 06.10.2025
20:35 06.10.2025 (обновлено: 20:45 06.10.2025)
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщается на сайте Кремля.
"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Путин и Нетаньяху обсудили развитие событий на Ближнем Востоке, в том числе в контексте выдвинутого президентом США Дональдом Трампом плана по нормализации в секторе Газа. Путин подтвердил неизменную позицию России в пользу комплексного урегулирования палестинского вопроса на известной международно-правовой основе.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
