Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T20:35:00+03:00
2025-10-06T20:35:00+03:00
2025-10-06T20:45:00+03:00
