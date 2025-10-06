Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил создать рабочую группу по вопросам помощи семьям с детьми
19:48 06.10.2025 (обновлено: 20:23 06.10.2025)
Путин поручил создать рабочую группу по вопросам помощи семьям с детьми
Путин поручил создать рабочую группу по вопросам помощи семьям с детьми - РИА Новости, 06.10.2025
Путин поручил создать рабочую группу по вопросам помощи семьям с детьми
Президент России Владимир Путин распорядился создать рабочую группу для помощи семьям с детьми. РИА Новости, 06.10.2025
общество
россия
владимир путин
мария львова-белова
россия
общество, россия, владимир путин, мария львова-белова
Общество, Россия, Владимир Путин, Мария Львова-Белова
Путин поручил создать рабочую группу по вопросам помощи семьям с детьми

Путин распорядился образовать рабочую группу по вопросам помощи семьям с детьми

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился создать рабочую группу для помощи семьям с детьми.
"Образовать межведомственную рабочую группу по вопросам помощи семьям с детьми и профилактики социального сиротства", — говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов.
Орган будет заниматься:
  • анализом состояния и перспектив развития системы поддержки семей с детьми и профилактики социального сиротства;
  • разработкой плана мероприятий по развитию этой сферы на период до 2030 года;
  • сбором статистических и других данных;
  • координацией деятельности органов власти для повышения эффективности функционирования системы;
  • оценкой эффективности внедрения передовых практик.
Председателем группы президент назначил детского омбудсмена Марию Львову-Белову.
Глава государства называл улучшение демографической ситуации и повышение благосостояния российских семей приоритетной общенациональной целью.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Матвиенко призвала постоянно изучать меры поддержки семей
ОбществоРоссияВладимир ПутинМария Львова-Белова
 
 
