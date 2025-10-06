Путин поручил создать рабочую группу по вопросам помощи семьям с детьми

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился создать рабочую группу для помощи семьям с детьми.
«
"Образовать межведомственную рабочую группу по вопросам помощи семьям с детьми и профилактики социального сиротства", — говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов.
Орган будет заниматься:
- анализом состояния и перспектив развития системы поддержки семей с детьми и профилактики социального сиротства;
- разработкой плана мероприятий по развитию этой сферы на период до 2030 года;
- сбором статистических и других данных;
- координацией деятельности органов власти для повышения эффективности функционирования системы;
- оценкой эффективности внедрения передовых практик.
Председателем группы президент назначил детского омбудсмена Марию Львову-Белову.
Глава государства называл улучшение демографической ситуации и повышение благосостояния российских семей приоритетной общенациональной целью.