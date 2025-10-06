Рейтинг@Mail.ru
Володин назвал слова Путина о семьях ориентиром для работы депутатов - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:44 06.10.2025 (обновлено: 20:14 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/putin-2046713294.html
Володин назвал слова Путина о семьях ориентиром для работы депутатов
Володин назвал слова Путина о семьях ориентиром для работы депутатов - РИА Новости, 06.10.2025
Володин назвал слова Путина о семьях ориентиром для работы депутатов
Просьба президента России Владимира Путина к лидерам думских фракций думать о том, как их решения могут отразиться на семьях с детьми, является ключевым... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T19:44:00+03:00
2025-10-06T20:14:00+03:00
владимир путин
мария львова-белова
общество
вячеслав володин
госдума рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017788398_0:191:2948:1850_1920x0_80_0_0_d84199e5c704bf74eeee9e4457d8a759.jpg
https://ria.ru/20251006/matvienko-2046611220.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017788398_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51a58e9099c3998b1d1ee64c8b73baf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, мария львова-белова, общество, вячеслав володин, госдума рф, россия
Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия
Володин назвал слова Путина о семьях ориентиром для работы депутатов

Володин назвал слова Путина о семьях с детьми ключевым ориентиром для депутатов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Просьба президента России Владимира Путина к лидерам думских фракций думать о том, как их решения могут отразиться на семьях с детьми, является ключевым ориентиром для работы депутатов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Глава государства на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме 18 сентября попросил их всегда думать о том, как их решения могут отразиться на семьях с детьми.
"Эти слова президента - ключевой ориентир для работы всех депутатов", - сказал Володин, его слова приводит пресс-служба ГД.
В сообщении пресс-службы также отмечается, что Володин вручил членам Совета Госдумы отпечатанные экземпляры цитаты Путина, прозвучавшей на встрече с руководителями политических фракций.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Матвиенко призвала постоянно изучать меры поддержки семей
Вчера, 12:43
 
Владимир ПутинМария Львова-БеловаОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала