Рейтинг@Mail.ru
Путин присвоил Гуцану классный чин действительного госсоветника юстиции - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/putin-2046670655.html
Путин присвоил Гуцану классный чин действительного госсоветника юстиции
Путин присвоил Гуцану классный чин действительного госсоветника юстиции - РИА Новости, 06.10.2025
Путин присвоил Гуцану классный чин действительного госсоветника юстиции
Президент России Владимир Путин присвоил классный чин действительного государственного советника юстиции генпрокурору Александру Гуцану, соответствующий указ... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T16:34:00+03:00
2025-10-06T16:34:00+03:00
россия
владимир путин
александр гуцан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043732162_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_67168315ecfbd5f1e32e61449401d949.jpg
https://ria.ru/20250122/krasnov-1994948635.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043732162_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_9e7e213e5da9041eac2be7349b8b328e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, александр гуцан
Россия, Владимир Путин, Александр Гуцан
Путин присвоил Гуцану классный чин действительного госсоветника юстиции

Путин утвердил присвоение Гуцану классного чина госсоветника советника юстиции

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлександр Гуцан
Александр Гуцан - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Александр Гуцан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил классный чин действительного государственного советника юстиции генпрокурору Александру Гуцану, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Присвоить классный чин действительного государственного советника юстиции генеральному прокурору Российской Федерации Гуцану Александру Владимировичу", - говорится в документе.
Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания, 6 октября.
Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Путин продлил полномочия Краснова на посту генпрокурора
22 января, 12:18
 
РоссияВладимир ПутинАлександр Гуцан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала