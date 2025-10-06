https://ria.ru/20251006/putin-2046670655.html
Путин присвоил Гуцану классный чин действительного госсоветника юстиции
россия
владимир путин
александр гуцан
россия
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил классный чин действительного государственного советника юстиции генпрокурору Александру Гуцану, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Присвоить классный чин действительного государственного советника юстиции генеральному прокурору Российской Федерации Гуцану Александру Владимировичу", - говорится в документе.
Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания, 6 октября.