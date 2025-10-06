Рейтинг@Mail.ru
Путин присвоил почетные наименования трем подразделениям ВС России
15:53 06.10.2025 (обновлено: 21:41 06.10.2025)
Путин присвоил почетные наименования трем подразделениям ВС России
Путин присвоил почетные наименования трем подразделениям ВС России
Президент России Владимир Путин за массовый героизм присвоил почетные наименования 20-му зенитному ракетному полку, 6-й общевойсковой армии и 1-й ордена Ленина... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T15:53:00+03:00
2025-10-06T21:41:00+03:00
2025
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин за массовый героизм присвоил почетные наименования 20-му зенитному ракетному полку, 6-й общевойсковой армии и 1-й ордена Ленина армии противовоздушной и противоракетной обороны, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 20-му зенитному ракетному полку почетное наименование "Херсонский" и впредь именовать его: 20-й зенитный ракетный Херсонский полк", — говорится в документе.

Кроме того, президент присвоил 6-й общевойсковой армии почетное наименование "гвардейская", а почетное наименование "Московская" — 1-й ордена Ленина армии противовоздушной и противоракетной обороны.
Все указы вступают в силу со дня их подписания, 6 октября.
