Путин назначил двух заместителей директора ФСИН
Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора Андрея Кочукова и генерал-майора Андрея Шмидко заместителями директора ФСИН, соответствующий указ... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T14:48:00+03:00
2025-10-06T14:48:00+03:00
2025-10-06T14:50:00+03:00
политика
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
владимир путин
россия
россия
