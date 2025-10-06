Рейтинг@Mail.ru
Путин назначил двух заместителей директора ФСИН - РИА Новости, 06.10.2025
14:48 06.10.2025 (обновлено: 14:50 06.10.2025)
Путин назначил двух заместителей директора ФСИН
Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора Андрея Кочукова и генерал-майора Андрея Шмидко заместителями директора ФСИН, соответствующий указ... РИА Новости, 06.10.2025
политика
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
владимир путин
россия
политика, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), владимир путин, россия
Политика, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Владимир Путин, Россия
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора Андрея Кочукова и генерал-майора Андрея Шмидко заместителями директора ФСИН, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
«
"Назначить генерал-майора внутренней службы Кочукова Андрея Леонидовича - заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности; генерал-майора внутренней службы Шмидко Андрея Владимировича, заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания.
Политика Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) Владимир Путин Россия
 
 
