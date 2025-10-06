https://ria.ru/20251006/putin-2046644324.html
Путин оценил рост объемов производства мясных полуфабрикатов
Президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Дмитрием Патрушевым обратил внимание на то, что выпуск мясной продукции в России вырос почти в два раза. РИА Новости, 06.10.2025
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Дмитрием Патрушевым обратил внимание на то, что выпуск мясной продукции в России вырос почти в два раза.
в понедельник принял Патрушева
с докладом. Среди прочих, обсуждались вопросы работы агропромышленного комплекса, в том числе выпуска готовой продукции.
"Мясные полуфабрикаты в два раза почти выросли, да?", - уточнил Путин у вице-премьера.
Патрушев ответил утвердительно, отметив, что рост фиксируется по определенным направлениям, но есть и позиции, по которым есть небольшое снижение, однако в целом ситуация абсолютно стабильная.