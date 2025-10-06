Путин оценил работу по восстановлению лесов

https://ria.ru/20251006/putin-2046642946.html
Президент России Владимир Путин оценил работу по восстановлению российских лесов. РИА Новости, 06.10.2025
Путин выразил удовлетворение объемами восстановления российских лесов
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил работу по восстановлению российских лесов.
В понедельник глава государства принял вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева
, который доложил о том, что за последние несколько лет подряд лесов в России появляется больше, чем "выбывает".
"Хотел бы уточнить по лесам. Вы сказали, что мы лесов восстанавливаем больше, чем что?" - уточнил президент.
В свою очередь вице-премьер рассказал, что в России леса "выбывают" в результате пожаров, промышленного производства.
"Но мы сейчас занимаемся лесовосстановлением. У нас саженцы свои, которые мы используем при лесовосстановлении, и мы высаживаем леса сейчас больше, чем у нас по разным причинам его выбывает. Поэтому в принципе мы много что сделали", - доложил Патрушев.
"Это очень приятно слышать", - отметил президент.