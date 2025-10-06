Путин оценил работу по восстановлению лесов

«

"Но мы сейчас занимаемся лесовосстановлением. У нас саженцы свои, которые мы используем при лесовосстановлении, и мы высаживаем леса сейчас больше, чем у нас по разным причинам его выбывает. Поэтому в принципе мы много что сделали", - доложил Патрушев.