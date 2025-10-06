Путин спросил у Патрушева, как решаются проблемы аграриев

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поинтересовался у вице-премьера Дмитрия Патрушева, как в России решаются проблемы сельхозпроизводителей.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В свою очередь зампредседателя правительства рассказал, что правительство пытается оперативно реагировать на возникающие проблемы и помогать региональным властям.