Путин встретился с вице-премьером Патрушевым

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым.

Вице-премьер информировал главу государства о ходе реализации нацпроекта "Экологическое благополучие", в частности о мерах по охране водных объектов, сохранению и восстановлению леса.