Рейтинг@Mail.ru
Путин встретился с вице-премьером Патрушевым - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 06.10.2025 (обновлено: 14:05 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/putin-2046631638.html
Путин встретился с вице-премьером Патрушевым
Путин встретился с вице-премьером Патрушевым - РИА Новости, 06.10.2025
Путин встретился с вице-премьером Патрушевым
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T13:47:00+03:00
2025-10-06T14:05:00+03:00
политика
россия
дмитрий патрушев
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046635215_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0b61679d54d82f684a13d1e96dfecf31.jpg
https://ria.ru/20251006/peskov-2046605627.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Встреча Путина с вице-премьером Патрушевым
Встреча Путина с вице-премьером Патрушевым.
2025-10-06T13:47
true
PT1M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046635215_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_91e1479f4e831710534b7580e6f6d82e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, дмитрий патрушев, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Дмитрий Патрушев, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин встретился с вице-премьером Патрушевым

Путин принял в Кремле вице-премьера Патрушева

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым.
Вице-премьер информировал главу государства о ходе реализации нацпроекта "Экологическое благополучие", в частности о мерах по охране водных объектов, сохранению и восстановлению леса.
Кроме того, обсуждались вопросы АПК – подготовка кадров для аграрного сектора и госпрограмма по развитию сельских территорий.
Ранее пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков сообщал, что у Путина с докладом в понедельник будет Патрушев. Отмечалось, что у заместителя председателя правительства много курируемых тем и доклад будет "объемный".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Путин проведет международный телефонный разговор
Вчера, 12:21
 
ПолитикаРоссияДмитрий ПатрушевВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала