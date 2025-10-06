https://ria.ru/20251006/putin-2046631638.html
Путин встретился с вице-премьером Патрушевым
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым. РИА Новости, 06.10.2025
Путин встретился с вице-премьером Патрушевым
