https://ria.ru/20251006/putin-2046611472.html
Внуки Путина поздравляют его тепло и с любовью, рассказал Песков
Внуки Путина поздравляют его тепло и с любовью, рассказал Песков - РИА Новости, 06.10.2025
Внуки Путина поздравляют его тепло и с любовью, рассказал Песков
Внуки Владимира Путина в день его рождения поздравляют с любовью, как и все внуки - своих дедушек, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T12:44:00+03:00
2025-10-06T12:44:00+03:00
2025-10-06T13:02:00+03:00
общество
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979754015_0:13:3146:1783_1920x0_80_0_0_a529e7acdb5a320d48b3fd29837789ad.jpg
https://ria.ru/20251006/peskov-2046607338.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979754015_307:0:3036:2047_1920x0_80_0_0_12a6e102b3e7d47765909f2ab58a8377.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий песков, владимир путин
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Внуки Путина поздравляют его тепло и с любовью, рассказал Песков
Песков рассказал, что внуки Путина с любовью поздравляют его с днем рождения