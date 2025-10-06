Рейтинг@Mail.ru
Внуки Путина поздравляют его тепло и с любовью, рассказал Песков - РИА Новости, 06.10.2025
12:44 06.10.2025 (обновлено: 13:02 06.10.2025)
Внуки Путина поздравляют его тепло и с любовью, рассказал Песков
Внуки Путина поздравляют его тепло и с любовью, рассказал Песков - РИА Новости, 06.10.2025
Внуки Путина поздравляют его тепло и с любовью, рассказал Песков
Внуки Владимира Путина в день его рождения поздравляют с любовью, как и все внуки - своих дедушек, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.10.2025
Внуки Путина поздравляют его тепло и с любовью, рассказал Песков

Песков рассказал, что внуки Путина с любовью поздравляют его с днем рождения

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Внуки Владимира Путина в день его рождения поздравляют с любовью, как и все внуки - своих дедушек, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Тепло и с любовью", - сказал Песков.
Путин отмечает день рождения 7 октября. Песков рассказал, что в этом году на этот день у главы государство запланировано много дел. Вероятно, у него есть и личные дела, отметил пресс-секретарь.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Песков рассказал о планах Путина на день рождения
