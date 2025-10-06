Внуки Путина поздравляют его тепло и с любовью, рассказал Песков

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Внуки Владимира Путина в день его рождения поздравляют с любовью, как и все внуки - своих дедушек, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин отмечает день рождения 7 октября. Песков рассказал, что в этом году на этот день у главы государство запланировано много дел. Вероятно, у него есть и личные дела, отметил пресс-секретарь.