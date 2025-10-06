Пушков прокомментировал отставку Лекорню

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Следующий после Себастьяна Лекорню премьер-министр Франции недолго пробудет на своем посту, считает сенатор РФ Алексей Пушков.

"Как, друзья, вы ни садитесь, все в музыканты не годитесь", - сыронизировал сенатор.