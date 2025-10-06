Рейтинг@Mail.ru
15:36 06.10.2025
Пушков прокомментировал отставку Лекорню
Пушков прокомментировал отставку Лекорню

Пушков: премьер Франции после Лекорню недолго пробудет на посту

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Следующий после Себастьяна Лекорню премьер-министр Франции недолго пробудет на своем посту, считает сенатор РФ Алексей Пушков.
В понедельник Лекорню объявил о своей отставке, проработав в должности премьер-министра Франции только 27 дней.
"Макрон, которого 85% французов мечтают отправить в отставку, тасует одну и ту же кадровую колоду, состоящую наполовину из его дружков (типа Атталя, кричавшего в парламенте "Slava Ukraine!"), ни на йоту не меняя политику. Так что можно с уверенностью предсказать, что следующий премьер тоже скоро пополнит ряды отставников", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Политик прокомментировал ситуацию, используя слова из басни.
"Как, друзья, вы ни садитесь, все в музыканты не годитесь", - сыронизировал сенатор.
Себастьян Лекорню - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Волошин назвал отставку Лекорню симптомом кризиса французской власти
