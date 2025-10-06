Второй модуль программы "Герои Верхневолжья" стартовал в Тверской области

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В понедельник участники региональной программы "Герои Верхневолжья" приступили к изучению второго образовательного модуля, посвященного экономике и финансам, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Программа "Герои Верхневолжья" действует по аналогии с федеральной программой "Время героев". Ее задача – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов специальной военной операции для работы в органах государственной и муниципальной власти, в государственных компаниях областного уровня.

"Сейчас мы начинаем второй модуль, он более сложный, но при этом интересный. Здесь в программе задействованы сертифицированные эксперты, которые работают с нашей академией. Мы максимально даем ребятам практико-ориентированное направление для того, чтобы они легче прошли адаптацию, были встроены в исполнительные органы власти как регионального, так и муниципального уровня. Важно отметить, что по состоянию на 1 декабря этого года будут сделаны первые кадровые назначения. Остальные ребята до 1 ноября 2026 года уже получат свои путевки в жизнь", - отметила исполняющий обязанности директора тверского филиала РАНХиГС Нелли Орлова, ее слова приводит пресс-служба.

Модуль "Экономика и финансы" продлится до 16 октября. Среди тем, которые предстоит изучить участникам, – экономический суверенитет России, государственные и муниципальные финансы, рынок труда и занятость, налоговая система РФ, инвестиционная и денежно-кредитная политика, экономическая безопасность региона и другие. Также модуль включает культурно-просветительские и творческие мероприятия: посещение знаковых объектов Верхневолжья, учреждений культуры, интерактивы. По итогам второго модуля участники пройдут тестирование.

Всего предусмотрено четыре образовательных модуля. Третий и четвертый будут посвящены региональному и муниципальному управлению, современным технологиям управления. Таким образом, по окончании программы обучающиеся получат все необходимые знания для работы в органах власти муниципального и областного уровней с учетом отраслевой специфики.

Участники программы проходят практику в региональных органах власти.

Программа "Герои Верхневолжья" реализуется Высшей школой государственного управления президентской академии на базе Тверского филиала РАНХиГС. Преподавательский состав и эксперты прошли подготовку и сертификацию для работы с участниками.