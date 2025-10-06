Рейтинг@Mail.ru
Второй модуль программы "Герои Верхневолжья" стартовал в Тверской области - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
19:00 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/programma-2046702787.html
Второй модуль программы "Герои Верхневолжья" стартовал в Тверской области
Второй модуль программы "Герои Верхневолжья" стартовал в Тверской области - РИА Новости, 06.10.2025
Второй модуль программы "Герои Верхневолжья" стартовал в Тверской области
В понедельник участники региональной программы "Герои Верхневолжья" приступили к изучению второго образовательного модуля, посвященного экономике и финансам,... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T19:00:00+03:00
2025-10-06T19:00:00+03:00
тверская область
россия
тверская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046702562_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_8820bdbc5c2bd4746220387cbb86bbcb.jpg
https://ria.ru/20251006/tyagunov-2046657633.html
https://ria.ru/20250930/rudenya-2045508217.html
россия
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046702562_95:0:1187:819_1920x0_80_0_0_226d979217f3167804b27d8050c3e605.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, тверская область
Тверская область, Россия, Тверская область
Второй модуль программы "Герои Верхневолжья" стартовал в Тверской области

Новый модуль программы "Герои Верхневолжья" стартовал в Тверской области

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРегиональная программа "Герои Верхневолжья"
Региональная программа Герои Верхневолжья - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Региональная программа "Герои Верхневолжья"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В понедельник участники региональной программы "Герои Верхневолжья" приступили к изучению второго образовательного модуля, посвященного экономике и финансам, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Программа "Герои Верхневолжья" действует по аналогии с федеральной программой "Время героев". Ее задача – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов специальной военной операции для работы в органах государственной и муниципальной власти, в государственных компаниях областного уровня.
Прощание с почетным гражданином Тверской области, заслуженным строителем РСФСР Александром Тягуновым - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Тверская область простилась с почетным гражданином региона Тягуновым
Вчера, 15:29
"Сейчас мы начинаем второй модуль, он более сложный, но при этом интересный. Здесь в программе задействованы сертифицированные эксперты, которые работают с нашей академией. Мы максимально даем ребятам практико-ориентированное направление для того, чтобы они легче прошли адаптацию, были встроены в исполнительные органы власти как регионального, так и муниципального уровня. Важно отметить, что по состоянию на 1 декабря этого года будут сделаны первые кадровые назначения. Остальные ребята до 1 ноября 2026 года уже получат свои путевки в жизнь", - отметила исполняющий обязанности директора тверского филиала РАНХиГС Нелли Орлова, ее слова приводит пресс-служба.
Модуль "Экономика и финансы" продлится до 16 октября. Среди тем, которые предстоит изучить участникам, – экономический суверенитет России, государственные и муниципальные финансы, рынок труда и занятость, налоговая система РФ, инвестиционная и денежно-кредитная политика, экономическая безопасность региона и другие. Также модуль включает культурно-просветительские и творческие мероприятия: посещение знаковых объектов Верхневолжья, учреждений культуры, интерактивы. По итогам второго модуля участники пройдут тестирование.
Всего предусмотрено четыре образовательных модуля. Третий и четвертый будут посвящены региональному и муниципальному управлению, современным технологиям управления. Таким образом, по окончании программы обучающиеся получат все необходимые знания для работы в органах власти муниципального и областного уровней с учетом отраслевой специфики.
Участники программы проходят практику в региональных органах власти.
Программа "Герои Верхневолжья" реализуется Высшей школой государственного управления президентской академии на базе Тверского филиала РАНХиГС. Преподавательский состав и эксперты прошли подготовку и сертификацию для работы с участниками.
К зачислению на образовательную программу были утверждены 14 человек. Результатом обучения станет публичная защита проектов по направлению прохождения стажировки.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Игорь Руденя подвел итоги развития Тверской области за девятилетний период
30 сентября, 20:37
 
Тверская областьРоссияТверская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала