Рейтинг@Mail.ru
Значительных скачков цен на продукты в России нет, заявил Патрушев - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/produkty-2046645212.html
Значительных скачков цен на продукты в России нет, заявил Патрушев
Значительных скачков цен на продукты в России нет, заявил Патрушев - РИА Новости, 06.10.2025
Значительных скачков цен на продукты в России нет, заявил Патрушев
Российский рынок полностью обеспечен продуктами питания, и значительных скачков цен на них нет, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на встрече с президентом... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T14:33:00+03:00
2025-10-06T14:33:00+03:00
экономика
россия
дмитрий патрушев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046634490_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_d3b775d6b42577ecebd027e735a082cc.jpg
https://ria.ru/20251006/patrushev-2046635664.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046634490_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_219a5af5d308b5b645faea648303a4c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, дмитрий патрушев, владимир путин
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев, Владимир Путин
Значительных скачков цен на продукты в России нет, заявил Патрушев

Патрушев: рынок РФ полностью обеспечен продуктами, значительных скачков цен нет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и заместители председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и заместители председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и заместители председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российский рынок полностью обеспечен продуктами питания, и значительных скачков цен на них нет, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«
"Внутренний рынок полностью обеспечен продукцией. Значительных скачков цен на продукты питания мы не отмечаем", - сказал Патрушев.
Он отметил, что за счет этого в России продолжает развиваться аграрный экспорт.
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Патрушев доложил Путину о ситуации в сельском хозяйстве
Вчера, 14:06
 
ЭкономикаРоссияДмитрий ПатрушевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала