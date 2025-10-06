Нобелевскую премию по медицине присудили за исследования иммунитета

Лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию по медицине и физиологии присудили американским ученым Мэри Брунков, Фреду Рамсделлу и японцу Шимону Сакагучи за исследования в области иммунитета.

Стокгольме. "Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2025 год за новаторские открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности, которая не позволяет иммунной системе наносить вред организму", — объявил Нобелевский комитет

Как поясняется в пресс-релизе, очень важно понять, как иммунная система определяет, что ей следует атаковать, а что защищать. Нынешние лауреаты открыли регуляторные Т-клетки — "охранников", которые предотвращают атаки на собственный организм.

« "Их открытия сыграли решающую роль в нашем понимании того, как функционирует иммунная система и почему не у всех нас развиваются серьезные аутоиммунные заболевания", — заявил председатель Нобелевского комитета Олле Кемпе.

Достижения исследователей стимулировали разработку новых методов лечения рака и аутоиммунных заболеваний, а также подходов к повышению эффективности трансплантаций тканей и органов.

Мэри Брунков (1961) работает в Институте системной биологии в Сиэтле. Фред Рамсделл (1960) — научный руководитель компании Sonoma Biotherapeutics из Сан-Франциско . Шимон Сакагучи (1951) работает в Университете Осаки