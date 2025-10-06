Рейтинг@Mail.ru
10:51 06.10.2025 (обновлено: 10:55 06.10.2025)
Премьер-министр Франции подал в отставку
Премьер-министр Франции подал в отставку - РИА Новости, 06.10.2025
Премьер-министр Франции подал в отставку
Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону, сообщает в понедельник агентство Франс Пресс. РИА Новости, 06.10.2025
в мире
франция
франция
в мире, франция
В мире, Франция
Премьер-министр Франции подал в отставку

AFP: премьер-министр Франции Лекорню подал в отставку

ПАРИЖ, 6 окт - РИА Новости. Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону, сообщает в понедельник агентство Франс Пресс.
"Премьер-министр (Франции - ред.) Себастьян Лекорню в понедельник подал прошение об отставке (президенту страны - ред.) Эммануэлю Макрону. Он его принял", - сообщает агентство со ссылкой на Елисейский дворец.
В миреФранция
 
 
