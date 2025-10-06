https://ria.ru/20251006/premer-ministr-2046590724.html
Премьер-министр Франции подал в отставку
Премьер-министр Франции подал в отставку
Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону, сообщает в понедельник агентство Франс Пресс. РИА Новости, 06.10.2025
