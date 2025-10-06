https://ria.ru/20251006/prazdnik-2046693987.html

Главный раввин России поздравил еврейскую общину с праздником Суккот

Главный раввин России поздравил еврейскую общину с праздником Суккот - РИА Новости, 06.10.2025

Главный раввин России поздравил еврейскую общину с праздником Суккот

Главный раввин России Берл Лазар поздравил еврейскую общину страны с праздником Суккот (праздник шалашей), отметив, что это "время радости", а для радости и... РИА Новости, 06.10.2025

2025-10-06T18:18:00+03:00

2025-10-06T18:18:00+03:00

2025-10-06T18:18:00+03:00

религия

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/128499/86/1284998603_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_78368ce747eaf5f64197c1068a8f36fc.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар поздравил еврейскую общину страны с праздником Суккот (праздник шалашей), отметив, что это "время радости", а для радости и счастья человеку нужно немного - ценить то, что послано Богом. Празднование Суккота начнется в 2025 году вечером 6 октября и продолжится неделю – до 13 октября. Название праздника образуется от еврейского слова "сукка" - шалаш, куща, поэтому Суккот называется праздником шалашей. Праздник установлен в память о 40-летнем странствовании еврейского народа по пустыне на пути из Египта в Израиль, во время которого евреи жили в палатках. По традиции, в Суккот иудеи строят шалаши (около синагог, общин и своих домов), в которых принято молиться, есть, угощать гостей и отдыхать. В своем поздравлении раввин отметил, что в Торе Суккот трижды назван "временем радости", а для радости человеку нужно понять, что все в его жизни - от Бога, и ценить то, что у него есть. "Нередко человек считает, что радость – это результат каких-то позитивных событий, результат его собственных усилий и успехов. Но посмотрите вокруг – увидите немало успешных состоятельных людей, которые вовсе не радуются, а наоборот, все время в тревоге, потому что боятся каких-то непредвиденных событий. И сравните этих беспокойных людей с нашими предками в пустыне, которые доверились Богу и обрели радость. Потому что были уверены – Бог их не оставит, Бог поможет, Бог даст все, что реально необходимо. Именно в этом главный урок Суккот. Радость - не результат, а первопричина того, что все складывается хорошо. Живешь в радости – будет тебе счастье", - говорится в поздравлении раввина. Раввин отметил что на Суккот приходится трагическая дата современной истории еврейского народа: атака на Израиль и захват заложников ХАМАС 7 октября 2023 года. "Я хочу призвать все наши общины молиться за тех, кто еще остается в заложниках у террористов, за то, чтобы они вышли на свободу уже в ближайшие дни. Давайте смотреть в будущее с оптимизмом – и дай Бог, чтобы радость этого нашего праздника принесла мир и покой всему нашему народу, всему человечеству", - заключил Лазар.

https://ria.ru/20221009/sukkot-1822190823.html

https://ria.ru/20251006/boroda-2046657132.html

https://ria.ru/20250709/religiya-2028039442.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

религия