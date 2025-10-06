В Пермском крае загорелось предприятие "Чайковский пластик"

https://ria.ru/20251006/pozhar-2046733686.html
В Пермском крае загорелось предприятие по изготовлению пластиковой посуды
ПЕРМЬ, 6 окт - РИА Новости. Пожар произошел на предприятии в пермском Чайковском, возгорание ликвидировано, никто не пострадал, сообщает краевое ГУМЧС РФ.
По данным ведомства, вечером в понедельник загорелась кровля строения на улице Солнечная
в поселке Прикамский в Чайковском
. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.
«
"Пожар ликвидирован в 21.32 (19.32 мск). Пострадавших нет. Предварительной причиной пожара мог стать недостаток конструкции, изготовления и монтажа производственного оборудования (неисправность вентиляции производственного здания)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что из здания самостоятельно эвакуировались пять человек.
В местных пабликах в соцсетях жители писали, что были слышны хлопки. Данную информацию в ГУМЧС не подтвердили.
В поселке Прикамский на улице Солнечная находится компания "Чайковский пластик". Предприятие является производителем и продавцом одноразовой пластиковой посуды, материалов для упаковки продуктов питания.