В Пермском крае загорелось предприятие "Чайковский пластик"

ПЕРМЬ, 6 окт - РИА Новости. Пожар произошел на предприятии в пермском Чайковском, возгорание ликвидировано, никто не пострадал, сообщает краевое ГУМЧС РФ.

По данным ведомства, вечером в понедельник загорелась кровля строения на улице Солнечная в поселке Прикамский в Чайковском . Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

« "Пожар ликвидирован в 21.32 (19.32 мск). Пострадавших нет. Предварительной причиной пожара мог стать недостаток конструкции, изготовления и монтажа производственного оборудования (неисправность вентиляции производственного здания)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из здания самостоятельно эвакуировались пять человек.

В местных пабликах в соцсетях жители писали, что были слышны хлопки. Данную информацию в ГУМЧС не подтвердили.