Посольство России прокомментировало стрельбу в Сиднее
Посольство России прокомментировало стрельбу в Сиднее - РИА Новости, 06.10.2025
Посольство России прокомментировало стрельбу в Сиднее
Обращений от граждан России в связи со стрельбой в Сиднее не поступало, сообщило РИА Новости посольство РФ в Австралии. РИА Новости, 06.10.2025
Посольство России прокомментировало стрельбу в Сиднее
Посольство РФ: россияне не обращались за помощью из-за стрельбы в Сиднее