Рейтинг@Mail.ru
Посольство России прокомментировало стрельбу в Сиднее - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/posolstvo-2046582727.html
Посольство России прокомментировало стрельбу в Сиднее
Посольство России прокомментировало стрельбу в Сиднее - РИА Новости, 06.10.2025
Посольство России прокомментировало стрельбу в Сиднее
Обращений от граждан России в связи со стрельбой в Сиднее не поступало, сообщило РИА Новости посольство РФ в Австралии. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T10:07:00+03:00
2025-10-06T10:07:00+03:00
в мире
россия
сидней
австралия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101265/35/1012653519_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_a1ccb5c0a8f7ffabba0d073adcb437c8.jpg
https://ria.ru/20251006/chislo-2046577485.html
россия
сидней
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101265/35/1012653519_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_0f3375a0110152951df12edf476e7a5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сидней, австралия
В мире, Россия, Сидней, Австралия
Посольство России прокомментировало стрельбу в Сиднее

Посольство РФ: россияне не обращались за помощью из-за стрельбы в Сиднее

© Fotolia / Paul LiuГород Сидней, Австралия
Город Сидней, Австралия - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Fotolia / Paul Liu
Город Сидней, Австралия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Обращений от граждан России в связи со стрельбой в Сиднее не поступало, сообщило РИА Новости посольство РФ в Австралии.
"На данный момент в посольство России в Австралии и генконсульство России в Сиднее российские граждане в связи с инцидентом не обращались", - заявили в дипмиссии.
По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, 20 человек пострадали в результате стрельбы в австралийском Сиднее, которая произошла 5 октября.
Ранее сообщалось о задержании 60-летнего мужчины после того, как в западной части Сиднея прозвучало около 100 выстрелов. По данным правоохранительных органов, стрельба велась без разбора по проезжающим автомобилям, включая машины полицейских.
Полиция Австралии - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Число пострадавших при стрельбе в Сиднее достигло 20 человек
Вчера, 09:40
 
В миреРоссияСиднейАвстралия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала