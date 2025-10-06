Посольство России прокомментировало стрельбу в Сиднее

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Обращений от граждан России в связи со стрельбой в Сиднее не поступало, сообщило РИА Новости посольство РФ в Австралии.

Ранее сообщалось о задержании 60-летнего мужчины после того, как в западной части Сиднея прозвучало около 100 выстрелов. По данным правоохранительных органов, стрельба велась без разбора по проезжающим автомобилям, включая машины полицейских.