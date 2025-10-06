В Польше призвали не давать гражданство украинцам

"Срок получения польского гражданства необходимо продлить. Украинцам нельзя позволять иметь собственное представительство в польском сейме", - указал он.

По словам Ментцена, украинские интересы и так отстаивают многие польские политики. "Нам пока не нужны украинские политики в сейме. В конце концов, депутаты, избранные украинцами, будут заботиться об украинских интересах. Польские интересы должны быть нашим главным приоритетом. Давайте прекратим предоставлять польское гражданство украинцам", - подчеркнул он.