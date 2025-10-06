https://ria.ru/20251006/polsha-2046726108.html
В Польше призвали не давать гражданство украинцам
В Польше призвали не давать гражданство украинцам - РИА Новости, 06.10.2025
В Польше призвали не давать гражданство украинцам
Польша не может допустить, чтобы украинцы становились депутатами в польском парламенте, им нужно прекратить давать гражданство республики, написал в социальной... РИА Новости, 06.10.2025
польша
В Польше призвали не давать гражданство украинцам
ВАРШАВА, 6 окт – РИА Новости.
Польша не может допустить, чтобы украинцы становились депутатами в польском парламенте, им нужно прекратить давать гражданство республики, написал в социальной сети Х
польский депутат Славомир Ментцен.
«
"Срок получения польского гражданства необходимо продлить. Украинцам нельзя позволять иметь собственное представительство в польском сейме", - указал он.
По словам Ментцена, украинские интересы и так отстаивают многие польские политики. "Нам пока не нужны украинские политики в сейме. В конце концов, депутаты, избранные украинцами, будут заботиться об украинских интересах. Польские интересы должны быть нашим главным приоритетом. Давайте прекратим предоставлять польское гражданство украинцам", - подчеркнул он.
В конце сентября президент Польши Кароль Навроцкий внес в сейм законопроект, увеличивающий с трех до 10 лет минимальное время, необходимое для получения польского гражданства.