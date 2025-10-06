https://ria.ru/20251006/politsija-2046603774.html
В Воронеже проверят информацию о стрельбе по окнам в спальном районе
Полиция проводит проверку и розыскные мероприятия по факту стрельбы по окнам в жилом массиве "Олимпийский" в Воронеже, сообщили РИА Новости в УМВД России по... РИА Новости, 06.10.2025
воронеж
Полиция проводит проверку после стрельбы в массиве "Олимпийский" в Воронеже