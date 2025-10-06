https://ria.ru/20251006/poligon-2046562631.html
Во Владивостоке оценили площадь источника задымления на полигоне ТБО
Во Владивостоке оценили площадь источника задымления на полигоне ТБО - РИА Новости, 06.10.2025
Во Владивостоке оценили площадь источника задымления на полигоне ТБО
Площадь источника задымления на горящем во Владивостоке полигоне ТБО составляет примерно 3,5 тысячи квадратных метров, очаги планируется пересыпать к 9 октября, РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T05:49:00+03:00
2025-10-06T05:49:00+03:00
2025-10-06T06:25:00+03:00
происшествия
владивосток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_4702ce566c5093feb0abfa7a0001212c.jpg
https://ria.ru/20251005/pylesos-2046507132.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_27768a00aa4db2ee2a28d5d370973a27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владивостоке оценили площадь источника задымления на полигоне ТБО
Площадь задымления во Владивостоке составляет 3,5 тысячи квадратных метров
ВЛАДИВОСТОК, 6 окт - РИА Новости. Площадь источника задымления на горящем во Владивостоке полигоне ТБО составляет примерно 3,5 тысячи квадратных метров, очаги планируется пересыпать к 9 октября, сообщили РИА Новости в Приморском экологическом операторе.
Ранее в краевом главке МЧС сообщили РИА Новости, что на территории Владивостокского полигона твёрдых бытовых отходов в районе улицы Холмистая тушат пожар на 1 тысячи квадратных метров.
"На настоящее время площадь источника задымления - примерно 3,5 тысячи квадратных метров. Открытое горение присутствует, продолжаются работы по его локализации. В круглосуточном режиме производится ликвидация задымления, а также на полигон завозится грунт четырьмя единицами своей техники и восьмью машинами подрядчиков. Очаги задымления планируется пересыпать к 9 октября", - сказал собеседник.