Во Владивостоке оценили площадь источника задымления на полигоне ТБО

ВЛАДИВОСТОК, 6 окт - РИА Новости. Площадь источника задымления на горящем во Владивостоке полигоне ТБО составляет примерно 3,5 тысячи квадратных метров, очаги планируется пересыпать к 9 октября, сообщили РИА Новости в Приморском экологическом операторе.

Ранее в краевом главке МЧС сообщили РИА Новости, что на территории Владивостокского полигона твёрдых бытовых отходов в районе улицы Холмистая тушат пожар на 1 тысячи квадратных метров.

"На настоящее время площадь источника задымления - примерно 3,5 тысячи квадратных метров. Открытое горение присутствует, продолжаются работы по его локализации. В круглосуточном режиме производится ликвидация задымления, а также на полигон завозится грунт четырьмя единицами своей техники и восьмью машинами подрядчиков. Очаги задымления планируется пересыпать к 9 октября", - сказал собеседник.