Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке оценили площадь источника задымления на полигоне ТБО - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:49 06.10.2025 (обновлено: 06:25 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/poligon-2046562631.html
Во Владивостоке оценили площадь источника задымления на полигоне ТБО
Во Владивостоке оценили площадь источника задымления на полигоне ТБО - РИА Новости, 06.10.2025
Во Владивостоке оценили площадь источника задымления на полигоне ТБО
Площадь источника задымления на горящем во Владивостоке полигоне ТБО составляет примерно 3,5 тысячи квадратных метров, очаги планируется пересыпать к 9 октября, РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T05:49:00+03:00
2025-10-06T06:25:00+03:00
происшествия
владивосток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_4702ce566c5093feb0abfa7a0001212c.jpg
https://ria.ru/20251005/pylesos-2046507132.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_27768a00aa4db2ee2a28d5d370973a27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владивостоке оценили площадь источника задымления на полигоне ТБО

Площадь задымления во Владивостоке составляет 3,5 тысячи квадратных метров

© Fotolia / WellphotoПожарные
Пожарные - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Fotolia / Wellphoto
Пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 6 окт - РИА Новости. Площадь источника задымления на горящем во Владивостоке полигоне ТБО составляет примерно 3,5 тысячи квадратных метров, очаги планируется пересыпать к 9 октября, сообщили РИА Новости в Приморском экологическом операторе.
Ранее в краевом главке МЧС сообщили РИА Новости, что на территории Владивостокского полигона твёрдых бытовых отходов в районе улицы Холмистая тушат пожар на 1 тысячи квадратных метров.
"На настоящее время площадь источника задымления - примерно 3,5 тысячи квадратных метров. Открытое горение присутствует, продолжаются работы по его локализации. В круглосуточном режиме производится ликвидация задымления, а также на полигон завозится грунт четырьмя единицами своей техники и восьмью машинами подрядчиков. Очаги задымления планируется пересыпать к 9 октября", - сказал собеседник.
Огнетушитель - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Причиной пожара в доме в Курской области стал робот-пылесос
Вчера, 16:40
 
ПроисшествияВладивостокМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала