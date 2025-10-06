Экс-замдиректора ГВСУ Сметанюк заключил сделку со следствием

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Бывший заместитель директора Главного военного строительного управления N4 Минобороны Иван Сметанюк, обвиняемый в злоупотреблениях на гособоронзаказе с ущербом в 650 миллионов рублей, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, дал показания на других фигурантов, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Сметанюк И.С. дал подробные изобличающие себя и иных известных ему участников преступлений показания, что явственно указывало на активное с его стороны сотрудничество со следствием. Также Сметанюк И.С. подал ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве до рассмотрения ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей", - указывала защита в апелляционной жалобе на продление меры пресечения обвиняемому.

Сметанюку вменяют злоупотребление должностными полномочиями в ходе выполнения государственного оборонного заказа (пункт "б" части 2 статьи 285.4 УК РФ )".

Как сообщали в СК РФ, установлено, что в 2019 году между государственным заказчиком и ООО "Креатив" заключены контракты на сумму свыше 650 миллионов рублей на строительство объектов в Хабаровском крае , обязанности по контролю и организации строительных работ возлагались на Сметанюка.

По данным СК, 2019-2020 годах Сметанюк, злоупотребляя своими должностными полномочиями, не организовал и не контролировал исполнение работ на объекте, в результате чего контракты выполнены с существенными нарушениями. Министерству обороны России причинен ущерб на сумму свыше 650 миллионов рублей. Военными следователями в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Сметанюка общей стоимостью 143 миллиона рублей наложен арест.