Экс-замдиректора ГВСУ Сметанюк заключил сделку со следствием
09:19 06.10.2025
Экс-замдиректора ГВСУ Сметанюк заключил сделку со следствием
Экс-замдиректора ГВСУ Сметанюк заключил сделку со следствием - РИА Новости, 06.10.2025
Экс-замдиректора ГВСУ Сметанюк заключил сделку со следствием
Бывший заместитель директора Главного военного строительного управления N4 Минобороны Иван Сметанюк, обвиняемый в злоупотреблениях на гособоронзаказе с ущербом... РИА Новости, 06.10.2025
происшествия
россия
хабаровский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
хабаровский край
Новости
происшествия, россия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Хабаровский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-замдиректора ГВСУ Сметанюк заключил сделку со следствием

Осужденный по делу о злоупотреблениях на гособоронзаказе Сметанюк дал показания

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Бывший заместитель директора Главного военного строительного управления N4 Минобороны Иван Сметанюк, обвиняемый в злоупотреблениях на гособоронзаказе с ущербом в 650 миллионов рублей, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, дал показания на других фигурантов, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Сметанюк И.С. дал подробные изобличающие себя и иных известных ему участников преступлений показания, что явственно указывало на активное с его стороны сотрудничество со следствием. Также Сметанюк И.С. подал ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве до рассмотрения ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей", - указывала защита в апелляционной жалобе на продление меры пресечения обвиняемому.
Сметанюку вменяют злоупотребление должностными полномочиями в ходе выполнения государственного оборонного заказа (пункт "б" части 2 статьи 285.4 УК РФ)".
Как сообщали в СК РФ, установлено, что в 2019 году между государственным заказчиком и ООО "Креатив" заключены контракты на сумму свыше 650 миллионов рублей на строительство объектов в Хабаровском крае, обязанности по контролю и организации строительных работ возлагались на Сметанюка.
По данным СК, 2019-2020 годах Сметанюк, злоупотребляя своими должностными полномочиями, не организовал и не контролировал исполнение работ на объекте, в результате чего контракты выполнены с существенными нарушениями. Министерству обороны России причинен ущерб на сумму свыше 650 миллионов рублей. Военными следователями в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Сметанюка общей стоимостью 143 миллиона рублей наложен арест.
Ранее из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, стало известно, что столичный суд арестовал Сметанюка в апреле.
ПроисшествияРоссияХабаровский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
