Житель Ульяновской области получил 9,5 года колонии за поджог дома

САМАРА, 6 окт - РИА Новости. Суд назначил 9,5 года колонии строгого режима мужчине, который поджег дом с сожительницей и ее двумя детьми в Ульяновской области, потерпевшим удалось спастись, сообщается на сайте регионального СУСК России.

Следствие и суд установили, что в ночь с 3 на 4 июня в селе Большое Нагаткино Цильнинского района местный житель поджег дом, в котором находилась его сожительница с двумя детьми 10 и 11 лет. Потерпевшим удалось покинуть горящее жилище. По подозрению в поджоге следователи задержали 44-летнего мужчину, который во время допроса сознался в преступлении. Он сообщил, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поджег дом после ссоры с женщиной.

"Приговором суда он признан виновным и осужден к лишению свободы на срок 9 лет 6 месяцев колонии строгого режима", - говорится в сообщении СУСК России по региону.