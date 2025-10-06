https://ria.ru/20251006/podzhog-2046666794.html
Житель Ульяновской области получил 9,5 года колонии за поджог дома
Житель Ульяновской области получил 9,5 года колонии за поджог дома
САМАРА, 6 окт - РИА Новости. Суд назначил 9,5 года колонии строгого режима мужчине, который поджег дом с сожительницей и ее двумя детьми в Ульяновской области, потерпевшим удалось спастись, сообщается на сайте регионального СУСК России.
Следствие и суд установили, что в ночь с 3 на 4 июня в селе Большое Нагаткино Цильнинского района местный житель поджег дом, в котором находилась его сожительница с двумя детьми 10 и 11 лет. Потерпевшим удалось покинуть горящее жилище. По подозрению в поджоге следователи задержали 44-летнего мужчину, который во время допроса сознался в преступлении. Он сообщил, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поджег дом после ссоры с женщиной.
"Приговором суда он признан виновным и осужден к лишению свободы на срок 9 лет 6 месяцев колонии строгого режима", - говорится в сообщении СУСК России
по региону.
В областной прокуратуре уточнили, что мужчину признали виновным по двум статьям - по части 3 статьи 30, пунктам "а", "в", "д", "е" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом) и части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если эти деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).