Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии мужчина поджег сельсовет, клуб и пожарную машину - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/podzhog-2046664697.html
В Башкирии мужчина поджег сельсовет, клуб и пожарную машину
В Башкирии мужчина поджег сельсовет, клуб и пожарную машину - РИА Новости, 06.10.2025
В Башкирии мужчина поджег сельсовет, клуб и пожарную машину
Жителя села в Башкирии, который из-за детских обид спалил здание сельсовета, дом культуры и поджег неэксплуатируемую пожарную машину, будут судить. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T15:59:00+03:00
2025-10-06T15:59:00+03:00
происшествия
аургазинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20250911/muzhchina-2041143407.html
https://ria.ru/20250716/podzhog-2029366976.html
аургазинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, аургазинский район
Происшествия, Аургазинский район
В Башкирии мужчина поджег сельсовет, клуб и пожарную машину

Житель Башкирии из-за детских обид поджег сельсовет, клуб и пожарную машину

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 6 окт – РИА Новости. Жителя села в Башкирии, который из-за детских обид спалил здание сельсовета, дом культуры и поджег неэксплуатируемую пожарную машину, будут судить.
В башкирской прокуратуре рассказали, что инцидент произошел в Аургазинском районе.
Последствия поджога двери дома в в Купинском районе Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
В Новосибирской области мужчина поджег дом женщины с детьми
11 сентября, 11:22
«
"Ночью 26-летний мужчина из хулиганских побуждений подошел к зданию администрации Кебячевского сельсовета, в котором также находились помещения двух организаций и сельского дома культуры, разбил окно, проник внутрь и поджег шторы, мягкую мебель. Не останавливаясь на достигнутом, он повредил огнем салон стоящего рядом со зданием неэксплуатируемого пожарного автомобиля", - сообщает надзорное ведомство.
Отмечается, что преступная деятельность была пресечена прибывшими на место жителями села, которые потушили возгорание, предотвратив причинение ущерба.
Мужчину обвиняют в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенном из хулиганских побуждений путем поджога. Он признал вину, арестован. Уголовное дело направлено в Гафурийский межрайонный суд для рассмотрения по существу, добавили в прокуратуре Башкирии.
В правоохранительных органах республики уточнили РИА Новости, что мужчина совершил хулиганство из-за детских обид. "Когда-то, очень давно его избили в здании сельсовета. Он в состоянии алкогольного опьянения вспомнил обиды и решил поджечь здание", - сказал собеседник.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В Приморье мужчина пытался поджечь крыльцо больницы
16 июля, 05:48
 
ПроисшествияАургазинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала