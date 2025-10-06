В Башкирии мужчина поджег сельсовет, клуб и пожарную машину

УФА, 6 окт – РИА Новости. Жителя села в Башкирии, который из-за детских обид спалил здание сельсовета, дом культуры и поджег неэксплуатируемую пожарную машину, будут судить.

В башкирской прокуратуре рассказали, что инцидент произошел в Аургазинском районе

« "Ночью 26-летний мужчина из хулиганских побуждений подошел к зданию администрации Кебячевского сельсовета, в котором также находились помещения двух организаций и сельского дома культуры, разбил окно, проник внутрь и поджег шторы, мягкую мебель. Не останавливаясь на достигнутом, он повредил огнем салон стоящего рядом со зданием неэксплуатируемого пожарного автомобиля", - сообщает надзорное ведомство.

Отмечается, что преступная деятельность была пресечена прибывшими на место жителями села, которые потушили возгорание, предотвратив причинение ущерба.

Мужчину обвиняют в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенном из хулиганских побуждений путем поджога. Он признал вину, арестован. Уголовное дело направлено в Гафурийский межрайонный суд для рассмотрения по существу, добавили в прокуратуре Башкирии.