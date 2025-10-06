Рейтинг@Mail.ru
В Подольске завели дело на мужчину, жестоко избившего собаку-инвалида
14:45 06.10.2025
В Подольске завели дело на мужчину, жестоко избившего собаку-инвалида
Полиция возбудила уголовное дело на мужчину, жестоко избившего собаку-инвалида в подмосковном Подольске, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 06.10.2025
Инцидент с избиением собаки-инвалида в Подмосковье
Полиция задержала мужчину, жестоко избившего собаку в подмосковном Подольске, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело на мужчину, жестоко избившего собаку-инвалида в подмосковном Подольске, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
Раннее Волк сообщала, что у подъезда одного из домов на улице Юбилейной в Подольске мужчина жестоко избил собаку.
На видео, опубликованном полицией, видно, что собака - инвалид, животное передвигается только на двух передних лапах при помощи специальной коляски. Мужчина сначала жестоко ударил пса несколько раз, а потом опрокинул его на землю. Сотрудниками полиции правонарушитель был установлен и доставлен в отделение для дальнейшего разбирательства.
"Дознавателем отдела дознания УМВД России по городскому округу Подольск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ", - сказала Волк.
По её словам, максимальное наказание, которое грозит по статье о жестоком обращении с животными, это лишение свободы до трёх лет.
Собака породы хаски с признаками насилия, найденная в Находке - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
В Приморье начали проверку после обнаружения в мусорном баке избитой собаки
16 апреля, 09:04
 
