https://ria.ru/20251006/podolsk-2046647882.html
В Подольске завели дело на мужчину, жестоко избившего собаку-инвалида
В Подольске завели дело на мужчину, жестоко избившего собаку-инвалида - РИА Новости, 06.10.2025
В Подольске завели дело на мужчину, жестоко избившего собаку-инвалида
Полиция возбудила уголовное дело на мужчину, жестоко избившего собаку-инвалида в подмосковном Подольске, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T14:45:00+03:00
2025-10-06T14:45:00+03:00
2025-10-06T14:45:00+03:00
происшествия
подольск
юбилейный
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046630801_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f9d4b0c5cef96f2245f761d4a09a918e.jpg
https://ria.ru/20250416/sobaka-2011502212.html
подольск
юбилейный
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046630801_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6ca5e0507d9224837c4df035793adcba.jpg
Инцидент с избиением собаки-инвалида в Подмосковье
Полиция задержала мужчину, жестоко избившего собаку в подмосковном Подольске, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
2025-10-06T14:45
true
PT2M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, подольск, юбилейный, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Подольск, Юбилейный, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подольске завели дело на мужчину, жестоко избившего собаку-инвалида
Полиция Подольска завела дело на мужчину, жестоко избившего собаку-инвалида
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело на мужчину, жестоко избившего собаку-инвалида в подмосковном Подольске, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
Раннее Волк
сообщала, что у подъезда одного из домов на улице Юбилейной
в Подольске
мужчина жестоко избил собаку.
На видео, опубликованном полицией, видно, что собака - инвалид, животное передвигается только на двух передних лапах при помощи специальной коляски. Мужчина сначала жестоко ударил пса несколько раз, а потом опрокинул его на землю. Сотрудниками полиции правонарушитель был установлен и доставлен в отделение для дальнейшего разбирательства.
"Дознавателем отдела дознания УМВД России
по городскому округу Подольск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ", - сказала Волк.
По её словам, максимальное наказание, которое грозит по статье о жестоком обращении с животными, это лишение свободы до трёх лет.