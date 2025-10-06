В Подольске завели дело на мужчину, жестоко избившего собаку-инвалида

На видео, опубликованном полицией, видно, что собака - инвалид, животное передвигается только на двух передних лапах при помощи специальной коляски. Мужчина сначала жестоко ударил пса несколько раз, а потом опрокинул его на землю. Сотрудниками полиции правонарушитель был установлен и доставлен в отделение для дальнейшего разбирательства.