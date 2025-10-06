В Красноярском крае две туристки видели пропавшую семью на подходе к горе

КРАСНОЯРСК, 6 окт – РИА Новости. Две туристки видели пропавшую семью в Красноярском крае на подходе к горе Буратинка, которая и была целью туристического похода, сообщили журналистам в пресс-службе регионального СК РФ.

"Достоверно установлено, что на подходе к горе (Буратинка – ред.) их видели женщины-туристки. Они установлены, допрошены", - говорится в сообщении.

Также, комментируя информацию из Telegram-каналов о том, что телефоны пропавших в последний раз были зафиксированы у горы, в пресс-службе ведомства уточнили, что пока нет достоверной информации по этому поводу.

МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. По данным полицейского главка, семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело по факту исчезновения туристов. В ведомстве сообщали РИА Новости, что семья должна была идти в поход в составе группы, но она не собралась из-за прогнозируемого ухудшения погоды. Также сообщалось, что очевидцы видели, как семья с туристическими рюкзаками начинала маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. К турбазе в поселке Кутурчин, откуда они начали поход, пропавшие должны были вернуться через 3 – 3,5 часа.