В Красноярском крае две туристки видели пропавшую семью на подходе к горе
09:25 06.10.2025 (обновлено: 10:05 06.10.2025)
В Красноярском крае две туристки видели пропавшую семью на подходе к горе
В Красноярском крае две туристки видели пропавшую семью на подходе к горе - РИА Новости, 06.10.2025
В Красноярском крае две туристки видели пропавшую семью на подходе к горе
Две туристки видели пропавшую семью в Красноярском крае на подходе к горе Буратинка, которая и была целью туристического похода, сообщили журналистам в... РИА Новости, 06.10.2025
происшествия
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
россия
происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае две туристки видели пропавшую семью на подходе к горе

СК: две туристки видели пропавшую семью на подходе к горе Буратинка

© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтактеПоиск пропавших в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска
Поиск пропавших в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтакте
Поиск пропавших в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска
КРАСНОЯРСК, 6 окт – РИА Новости. Две туристки видели пропавшую семью в Красноярском крае на подходе к горе Буратинка, которая и была целью туристического похода, сообщили журналистам в пресс-службе регионального СК РФ.
"Достоверно установлено, что на подходе к горе (Буратинка – ред.) их видели женщины-туристки. Они установлены, допрошены", - говорится в сообщении.
Также, комментируя информацию из Telegram-каналов о том, что телефоны пропавших в последний раз были зафиксированы у горы, в пресс-службе ведомства уточнили, что пока нет достоверной информации по этому поводу.
МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. По данным полицейского главка, семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело по факту исчезновения туристов. В ведомстве сообщали РИА Новости, что семья должна была идти в поход в составе группы, но она не собралась из-за прогнозируемого ухудшения погоды. Также сообщалось, что очевидцы видели, как семья с туристическими рюкзаками начинала маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. К турбазе в поселке Кутурчин, откуда они начали поход, пропавшие должны были вернуться через 3 – 3,5 часа.
На поисках работают свыше 350 человек. На помощь прибыли добровольцы отряда "ЛизаАлерт" из соседних регионов. В местности, где потерялась семья, обитают медведи, косули, дикие козы и другие звери, сообщали РИА Новости в региональном СК. Наземная группа поисковиков за время поисков прошла 129 квадратных километров лесного массива, 96 километров лесных дорог и обследован 101 квадратный километр с воздуха. Поиски усложняет погода – на местности выпал снег.
В Крыму спасли туристов, заблудившихся на массиве Бойка
4 ноября 2024, 10:34
ПроисшествияКрасноярский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
