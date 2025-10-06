Рейтинг@Mail.ru
В украинскую армию берут бездомных, заявил пленный - РИА Новости, 06.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 06.10.2025 (обновлено: 05:49 06.10.2025)
В украинскую армию берут бездомных, заявил пленный
Пленный военнослужащий ВСУ Евгений Вирек на видео от Минобороны РФ рассказал, что в украинскую армию берут "кого попало", даже бездомных. РИА Новости, 06.10.2025
украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
В украинскую армию берут бездомных, заявил пленный

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Евгений Вирек на видео от Минобороны РФ рассказал, что в украинскую армию берут "кого попало", даже бездомных.
Пленного военнослужащего ВСУ Евгения Вирека, как и большую часть его побратимов, схватили сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы) и, несмотря на проблемы со здоровьем, признали годным и без должной подготовки направили на верную смерть, отметили в министерстве обороны России.
"Попал так, что шел на работу, меня поймали... ТЦК... Говорили: "Пойдем там на несколько минут... там какие-то документы попишем и мы тебя отпустим."... Повели меня в военкомат. Да, хватает, есть и 50-летние... и больных очень много. Они не проверяют, ТЦК поведут - все там 10 минут, прошел комиссию, прошло 10-15 минут. Болен, не болен - им все равно. Вот у меня астма, и меня взяли. И с ногами, и с сердцем проблемы.... Берут, кого попало, даже "бомжей" берут с улицы", - сказал Вирек на видео, опубликованном Минобороны РФ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Пленный рассказал, сколько стоит "откосить" от армии на Украине
