В украинскую армию берут бездомных, заявил пленный

"Попал так, что шел на работу, меня поймали... ТЦК... Говорили: "Пойдем там на несколько минут... там какие-то документы попишем и мы тебя отпустим."... Повели меня в военкомат. Да, хватает, есть и 50-летние... и больных очень много. Они не проверяют, ТЦК поведут - все там 10 минут, прошел комиссию, прошло 10-15 минут. Болен, не болен - им все равно. Вот у меня астма, и меня взяли. И с ногами, и с сердцем проблемы.... Берут, кого попало, даже "бомжей" берут с улицы", - сказал Вирек на видео, опубликованном Минобороны РФ.