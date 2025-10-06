В украинскую армию берут бездомных, заявил пленный

https://ria.ru/20251006/plennyy-2046560942.html
Пленный военнослужащий ВСУ Евгений Вирек на видео от Минобороны РФ рассказал, что в украинскую армию берут "кого попало", даже бездомных. РИА Новости, 06.10.2025
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Евгений Вирек на видео от Минобороны РФ рассказал, что в украинскую армию берут "кого попало", даже бездомных.
Пленного военнослужащего ВСУ
Евгения Вирека, как и большую часть его побратимов, схватили сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине
называют военкоматы) и, несмотря на проблемы со здоровьем, признали годным и без должной подготовки направили на верную смерть, отметили в министерстве обороны России
.
"Попал так, что шел на работу, меня поймали... ТЦК... Говорили: "Пойдем там на несколько минут... там какие-то документы попишем и мы тебя отпустим."... Повели меня в военкомат. Да, хватает, есть и 50-летние... и больных очень много. Они не проверяют, ТЦК поведут - все там 10 минут, прошел комиссию, прошло 10-15 минут. Болен, не болен - им все равно. Вот у меня астма, и меня взяли. И с ногами, и с сердцем проблемы.... Берут, кого попало, даже "бомжей" берут с улицы", - сказал Вирек на видео, опубликованном Минобороны РФ.