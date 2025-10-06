Семеро боевиков ВСУ сдались без боя в Харьковской области

"Мы переговаривались с ребятами (сослуживцами - ред.), что лучше остаться живым, надо сдаться в плен без сопротивления. Нас было семеро. Наших четверо, и за 2-3 часа к нам еще трое ребят из пехоты из другой точки подошли. Мы все вместе решили сдаться… Так мы и сделали. К нам подошли (российские военные - ред.), и мы без сопротивления сдались, потому что жить охота", — сказал Выхрист.