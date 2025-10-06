Рейтинг@Mail.ru
Семеро боевиков ВСУ сдались без боя в Харьковской области - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:17 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/plen-2046561408.html
Семеро боевиков ВСУ сдались без боя в Харьковской области
Семеро боевиков ВСУ сдались без боя в Харьковской области - РИА Новости, 06.10.2025
Семеро боевиков ВСУ сдались без боя в Харьковской области
Семеро украинских солдат сдались без боя в поселке Меловое Харьковской области, рассказал РИА Новости один из сдавшихся в плен Сергей Выхрист. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T05:17:00+03:00
2025-10-06T05:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014367404_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_717ac341aa74377593bf79e1b63f8fca.jpg
https://ria.ru/20251005/vsu-2046543755.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014367404_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_782f9da5619d0814269fef8c81c1d9d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область
Семеро боевиков ВСУ сдались без боя в Харьковской области

Пленный Выхрист: в Харьковской области в плен сдалось семь солдат ВСУ

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 6 окт — РИА Новости. Семеро украинских солдат сдались без боя в поселке Меловое Харьковской области, рассказал РИА Новости один из сдавшихся в плен Сергей Выхрист.
"Мы переговаривались с ребятами (сослуживцами - ред.), что лучше остаться живым, надо сдаться в плен без сопротивления. Нас было семеро. Наших четверо, и за 2-3 часа к нам еще трое ребят из пехоты из другой точки подошли. Мы все вместе решили сдаться… Так мы и сделали. К нам подошли (российские военные - ред.), и мы без сопротивления сдались, потому что жить охота", — сказал Выхрист.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Украинский пленный рассказал, почему разочаровался в ВСУ
Вчера, 22:23
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала