"Он очень хорошо знает". Писториус сделал дерзкое заявление о Путине
08:34 06.10.2025 (обновлено: 08:37 06.10.2025)
"Он очень хорошо знает". Писториус сделал дерзкое заявление о Путине
"Он очень хорошо знает". Писториус сделал дерзкое заявление о Путине
Немецкий министр обороны Борис Писториус в интервью Handelsblatt обвинил президента России Владимира Путина в якобы организации инцидента с БПЛА в Германии. РИА Новости, 06.10.2025
в мире, россия, германия, владимир путин, борис писториус, мюнхен, дмитрий песков, bild
Писториус обвинил Путина в якобы организации инцидента с БПЛА в Германии

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Немецкий министр обороны Борис Писториус в интервью Handelsblatt обвинил президента России Владимира Путина в якобы организации инцидента с БПЛА в Германии.
"Речь идет о провокациях, нагнетании страха и разжигании острых дискуссий. Путин очень, очень хорошо знает Германию, как мы все помним. Он также знаком с немецкими инстинктами и рефлексами", — заявил министр.
По его словам, Россия якобы нарушает воздушное пространство других стран, чтобы создать неопределенность.
Вечером в четверг управление воздушного движения Германии на несколько часов ограничило полеты в аэропорту Мюнхена из-за нескольких случаев обнаружения дронов неизвестного происхождения. БПЛА, согласно сообщению газеты Bild, якобы летали и над "инновационным центром" немецкого бундесвера на аэродроме в Эрдинге неподалеку от города.
В ночь на субботу агентство Reuters передавало, что аэропорт Мюнхена второй раз за 24 часа приостановил полеты из-за БПЛА. В субботу утром воздушная гавань сообщила о возобновлении полетов. По информации таблоида Bild, второй инцидент привел к перенаправлению 23 рейсов и отмене 12 рейсов в Мюнхен, а также переносу или отмене 46 вылетов из аэропорта, эти меры затронули примерно 6,5 тысяч пассажиров.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.
