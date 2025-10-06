https://ria.ru/20251006/peskov-2046607338.html
Песков рассказал о планах Путина на день рождения
Много международных телефонных разговоров запланировано у президента РФ Владимира Путина в день рождения, 7 октября, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 06.10.2025
россия
