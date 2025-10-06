В Кремле ответили на обвинения России в ситуации с дронами в Европе

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Никаких оснований обвинять Россию в ситуации с дронами в Европе нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Опять же, никаких оснований обвинять в этом Россию нет. Я вот только сегодня я читал, что в одном европейском городе арестовали какого-то местного авиалюбителя, который испытывал дрон. И вот это был неопознанный дрон, который заметили, который вызвал переполох, арестовали какого-то парня, выяснили, что там авиалюбитель местный. Да, и причем в сообщении указывается, что парень никакого отношения к России не имеет. Это один конкретный, маленький частный пример. Но, наверное, нужно как-то шире иметь кругозор", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления европейских политиков о якобы связи неопознанных дронов над Европой с Россией.
Ранее газета Bild сообщала о задержании в пятницу 41-летнего хорвата за запуск дрона у аэропорта Франкфурта-на-Майне. Задержанный мужчина был оператором-любителем и хотел протестировать недавно купленный беспилотник, теперь ему грозит штраф в размере не менее 10 тысяч евро, следует из сообщения управления полиции города.