Песков прокомментировал обвинения европейских политиков в адрес России
Песков прокомментировал обвинения европейских политиков в адрес России - РИА Новости, 06.10.2025
Песков прокомментировал обвинения европейских политиков в адрес России
В Европе много политиков, которые сейчас склонны во всем винить Россию, причем делают это безосновательно и огульно, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 06.10.2025
Песков прокомментировал обвинения европейских политиков в адрес России
Песков: в Европе много политиков, которые сейчас склонны во всем винить Россию