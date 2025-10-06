https://ria.ru/20251006/peskov-2046606452.html
Песков ответил на вопрос о планах Путина в его день рождения
У президента РФ Владимира Путина в его день рождения наверняка есть и личные планы, помимо рабочих, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T12:24:00+03:00
россия
