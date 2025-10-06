Рейтинг@Mail.ru
06.10.2025
12:21 06.10.2025
Путин проведет международный телефонный разговор
Путин проведет международный телефонный разговор
Путин проведет международный телефонный разговор
В понедельник у президента России Владимира Путина ожидается международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин проведет международный телефонный разговор

Путин проведет вечером международный телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В понедельник у президента России Владимира Путина ожидается международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вечером мы ожидаем международный телефонный разговор", - сказал Песков журналистам.
