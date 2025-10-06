https://ria.ru/20251006/peskov-2046605627.html
Путин проведет международный телефонный разговор
Путин проведет международный телефонный разговор
В понедельник у президента России Владимира Путина ожидается международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.10.2025
Путин проведет вечером международный телефонный разговор