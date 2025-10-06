Рейтинг@Mail.ru
В Египте начались переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС, пишут СМИ
17:52 06.10.2025 (обновлено: 18:39 06.10.2025)
В Египте начались переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС, пишут СМИ
Непрямые переговоры между делегациями Израиля и палестинского движения ХАМАС начались в Египте, сообщает египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на... РИА Новости, 06.10.2025
В Египте начались переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС, пишут СМИ

КАИР, 6 окт - РИА Новости. Непрямые переговоры между делегациями Израиля и палестинского движения ХАМАС начались в Египте, сообщает египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на источники.
"Непрямые встречи между израильской и палестинской делегациями начались для обсуждения организации полевых условий для освобождения (израильских - ред.) заложников и (палестинских - ред.) заключенных", - заявили источники телеканала, подчеркнув, что делегации прибыли в Египет.
Согласно источникам, посредники из Египта и Катара работают вместе со сторонами над выработками механизма освобождения заключенных и заложников.
Президент США Дональд Трамп 29 сентября обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.
В воскресенье Трамп заявил, что в течение недели будет завершена первая фаза его плана по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной и освобождению заложников ХАМАС.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
ЕгипетИзраильВ миреХАМАСДональд ТрампКатарОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
