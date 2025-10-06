ПСБ получил награду HR-премии правительства Москвы "В кадре"

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. ПСБ стал победителем премии правительства ПСБ стал победителем премии правительства Москвы в сфере управления персоналом госсектора "В кадре", получив первое место в номинации "Секрет удачного кадра: привлечение" за образовательный проект "Школа цифровых ролей", сообщает банк.

В этой номинации были представлены HR-решения госкорпораций, ведущих банков, вузов, государственных учреждений и ведомств по привлечению сотрудников.

"Школа цифровых ролей" — это образовательный проект ПСБ, созданный для подготовки молодых специалистов в области финтеха. Преподаватели "Школы цифровых ролей" — опытные сотрудники ПСБ, практики, знающие рынок и технологии изнутри. Для каждого направления школы эксперты банка специально разрабатывали образовательные материалы, кейсы и домашние задания. За время обучения студенты получают не только теоретическую базу, но и практические навыки, которые они могут применить на последующей стажировке в ПСБ", - пояснили в банке.

Еще один проект ПСБ вошел в пятерку лучших российских HR-решений в номинации "Академия талантов: развитие". Банк получил награду за кибермарафон "Цифровой иммунитет" – информационную кампанию для сотрудников по повышению культуры цифровой безопасности. Команда ПСБ разработала серию обучающих мероприятий в интерактивных форматах, позволяющих сотрудникам в игровой форме изучать типовые схемы кибермошенничества, узнавать о способах их распознавания и профилактики, а также формировать поведенческие навыки, защищающие от возможных атак.