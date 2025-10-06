Патрушев доложил Путину о ситуации в сельском хозяйстве

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с вице-премьером Дмитрием Патрушевым и обсудил ситуацию в сельском хозяйстве и экологии.
Производство зерна
Заместитель главы правительства сообщил, что урожайность зерновых в этом году выросла на десять процентов, а по пшенице ожидается порядка 88 миллионов тонн.
"В стране сейчас активно идут уборочные работы. <...> Мы можем позволить себе сделать прогноз в 135 миллионов тонн по зерновым. Пшеница — это наша основная культура", — сказал он.
Патрушев добавил, что российское зерно остается востребованным за рубежом, несмотря на сокращение экспорта.
"В 2025 году практически по всем направлениям в целом сохраняется рост экспортной выручки, но за исключениям зерновых. Здесь у нас ситуация не очень хорошая, мы меньше стали зерновых экспортировать, но это связано с крайне низкими мировыми ценами на зерновую продукцию", — рассказал вице-премьер.
Поддержка аграриев
Кроме того, обсуждались вопросы АПК: подготовка кадров для аграрного сектора и госпрограмма по развитию сельских территорий.
"Проблемы, с которыми сельхозпроизводители сталкивались в предыдущее время, решаются в дежурном порядке, я так понимаю, да?" — спросил президент.
Патрушев рассказал, что правительство пытается оперативно реагировать на возникающие проблемы и помогать региональным властям.
"В принципе, у нас ситуация по стране неоднородна, но я думаю, что вы знаете, у нас была засуха в южных регионах. К вам обращались из Ростовской области, что необходимо поддержать аграриев, которые недобрали урожай в связи с неблагоприятными погодными условиями. И я думаю, мы это сделаем вместе с губернатором, продумаем механизмы, которые позволят финансовое состояние сельхозтоваропроизводителей в тех регионах, где это необходимо, поддержать", — отметил он.
Экология
Кроме того, глава государства оценил работу по восстановлению лесов. Патрушев доложил, что последние несколько лет их появляется больше, чем выбывает из-за пожаров и промышленного производства.
"Мы сейчас занимаемся лесовосстановлением. У нас саженцы свои, которые мы используем при лесовосстановлении, и мы высаживаем леса сейчас больше, чем у нас по разным причинам его выбывает. Поэтому в принципе мы много что сделали", — рассказал вице-премьер.
Другие заявления Патрушева
- Россия будет применять специальные самолеты для искусственного увеличения осадков, чтобы повысить урожайность в тех регионах, где наблюдается засуха.
- Объем произведенных в стране удобрений должен превысить 65 миллионов тонн по итогам года.
- Россия начинает отказываться от иностранных семян в пользу отечественных. В первую очередь это касается подсолнечника и сахарной свеклы.
- Весомо выросло использование отечественных семян зернобобовых культур.
- Рынок полностью обеспечен продуктами питания, значительных скачков цен на них нет.