Патрушев доложил Путину о ситуации в сельском хозяйстве

«

"В принципе, у нас ситуация по стране неоднородна, но я думаю, что вы знаете, у нас была засуха в южных регионах. К вам обращались из Ростовской области, что необходимо поддержать аграриев, которые недобрали урожай в связи с неблагоприятными погодными условиями. И я думаю, мы это сделаем вместе с губернатором, продумаем механизмы, которые позволят финансовое состояние сельхозтоваропроизводителей в тех регионах, где это необходимо, поддержать", — отметил он.