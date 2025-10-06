Рейтинг@Mail.ru
Патрушев доложил Путину о ситуации в сельском хозяйстве - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 06.10.2025 (обновлено: 15:09 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/patrushev-2046635664.html
Патрушев доложил Путину о ситуации в сельском хозяйстве
Патрушев доложил Путину о ситуации в сельском хозяйстве - РИА Новости, 06.10.2025
Патрушев доложил Путину о ситуации в сельском хозяйстве
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с вице-премьером Дмитрием Патрушевым и обсудил ситуацию в сельском хозяйстве и экологии. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T14:06:00+03:00
2025-10-06T15:09:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
дмитрий патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046634490_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_d3b775d6b42577ecebd027e735a082cc.jpg
https://ria.ru/20250720/ekspert-2030234790.html
https://ria.ru/20250808/putin-2034152822.html
https://ria.ru/20250519/shtraf-2017748209.html
https://ria.ru/20250918/ii-2042661429.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046634490_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_219a5af5d308b5b645faea648303a4c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, дмитрий патрушев
Экономика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Патрушев

Патрушев доложил Путину о ситуации в сельском хозяйстве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с вице-премьером Дмитрием Патрушевым и обсудил ситуацию в сельском хозяйстве и экологии.

Производство зерна

Заместитель главы правительства сообщил, что урожайность зерновых в этом году выросла на десять процентов, а по пшенице ожидается порядка 88 миллионов тонн.
«
"В стране сейчас активно идут уборочные работы. <...> Мы можем позволить себе сделать прогноз в 135 миллионов тонн по зерновым. Пшеница — это наша основная культура", — сказал он.
Патрушев добавил, что российское зерно остается востребованным за рубежом, несмотря на сокращение экспорта.
«
"В 2025 году практически по всем направлениям в целом сохраняется рост экспортной выручки, но за исключениям зерновых. Здесь у нас ситуация не очень хорошая, мы меньше стали зерновых экспортировать, но это связано с крайне низкими мировыми ценами на зерновую продукцию", — рассказал вице-премьер.
Зерно - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
В АКРА озвучили прогноз по урожаю зерна на 2025 год
20 июля, 08:29

Поддержка аграриев

Кроме того, обсуждались вопросы АПК: подготовка кадров для аграрного сектора и госпрограмма по развитию сельских территорий.
Путин поинтересовался, как в России решаются проблемы сельхозпроизводителей.
«
"Проблемы, с которыми сельхозпроизводители сталкивались в предыдущее время, решаются в дежурном порядке, я так понимаю, да?" — спросил президент.
Патрушев рассказал, что правительство пытается оперативно реагировать на возникающие проблемы и помогать региональным властям.
«

"В принципе, у нас ситуация по стране неоднородна, но я думаю, что вы знаете, у нас была засуха в южных регионах. К вам обращались из Ростовской области, что необходимо поддержать аграриев, которые недобрали урожай в связи с неблагоприятными погодными условиями. И я думаю, мы это сделаем вместе с губернатором, продумаем механизмы, которые позволят финансовое состояние сельхозтоваропроизводителей в тех регионах, где это необходимо, поддержать", — отметил он.

Обработка озимых культур от вредителей на одном из полей в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Путин рассказал о престиже профессий, связанных с сельским хозяйством
8 августа, 14:46

Экология

Кроме того, глава государства оценил работу по восстановлению лесов. Патрушев доложил, что последние несколько лет их появляется больше, чем выбывает из-за пожаров и промышленного производства.
«
"Мы сейчас занимаемся лесовосстановлением. У нас саженцы свои, которые мы используем при лесовосстановлении, и мы высаживаем леса сейчас больше, чем у нас по разным причинам его выбывает. Поэтому в принципе мы много что сделали", — рассказал вице-премьер.
Природный пожар - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
В России подняли штрафы за нарушение правил поведения в лесу
19 мая, 03:34

Другие заявления Патрушева

  • Россия будет применять специальные самолеты для искусственного увеличения осадков, чтобы повысить урожайность в тех регионах, где наблюдается засуха.
  • Объем произведенных в стране удобрений должен превысить 65 миллионов тонн по итогам года.
  • Россия начинает отказываться от иностранных семян в пользу отечественных. В первую очередь это касается подсолнечника и сахарной свеклы.
  • Весомо выросло использование отечественных семян зернобобовых культур.
  • Рынок полностью обеспечен продуктами питания, значительных скачков цен на них нет.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Треть россиян готовы использовать произведенные ИИ продукты, показал опрос
18 сентября, 11:49
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинДмитрий Патрушев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала