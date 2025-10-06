В Госдуме предложили разрешить предъявлять полиции цифровой паспорт

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев и Ярослав Самылин направили обращение председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением разрешить гражданам предъявлять электронный паспорт сотрудникам полиции, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

« "Считаем необходимым внести изменения в постановление правительства РФ и закрепить право граждан предъявлять электронный паспорт сотрудникам полиции, приравняв данные паспорта, продемонстрированные через приложение "Госуслуги", к бумажному документу при всех видах полицейских проверок", - сказано в документе.

Отмечается, что несмотря на расширяющийся перечень сфер, где цифровой паспорт приравнен к бумажному, в законодательстве по‑прежнему отсутствует право предъявлять электронный паспорт сотрудникам полиции при проверке документов.

Также подчеркивается, что при проверке личности сотрудники полиции продолжают требовать бумажный паспорт, даже если гражданин может подтвердить данные в электронной форме с использованием мобильного приложения Единого портала госуслуг.

« "Граждане, забывшие бумажный паспорт, рискуют быть доставленными в отделения полиции для установления личности, хотя все необходимые сведения доступны по QR‑коду", - уточняется в документе.

По мнению авторов обращения, предоставление паспорта через приложение "Госуслуги" позволит сократить нагрузку на органы полиции, ускорить идентификацию граждан, обеспечит удобство граждан и позволит избежать ненужных доставлений граждан в отделения полиции.