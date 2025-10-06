Рейтинг@Mail.ru
22:21 06.10.2025
общество, россия, госдума рф, мвд, владислав даванков
Общество, Россия, Госдума РФ, МВД, Владислав Даванков
В Госдуме предложили разрешить предъявлять полиции цифровой паспорт

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев и Ярослав Самылин направили обращение председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением разрешить гражданам предъявлять электронный паспорт сотрудникам полиции, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем необходимым внести изменения в постановление правительства РФ и закрепить право граждан предъявлять электронный паспорт сотрудникам полиции, приравняв данные паспорта, продемонстрированные через приложение "Госуслуги", к бумажному документу при всех видах полицейских проверок", - сказано в документе.
Отмечается, что несмотря на расширяющийся перечень сфер, где цифровой паспорт приравнен к бумажному, в законодательстве по‑прежнему отсутствует право предъявлять электронный паспорт сотрудникам полиции при проверке документов.
Также подчеркивается, что при проверке личности сотрудники полиции продолжают требовать бумажный паспорт, даже если гражданин может подтвердить данные в электронной форме с использованием мобильного приложения Единого портала госуслуг.
"Граждане, забывшие бумажный паспорт, рискуют быть доставленными в отделения полиции для установления личности, хотя все необходимые сведения доступны по QR‑коду", - уточняется в документе.
По мнению авторов обращения, предоставление паспорта через приложение "Госуслуги" позволит сократить нагрузку на органы полиции, ускорить идентификацию граждан, обеспечит удобство граждан и позволит избежать ненужных доставлений граждан в отделения полиции.
"Просим вас, уважаемый Михаил Владимирович, оценить возможность предоставления гражданам права предъявлять электронный паспорт сотрудникам полиции, приравняв данные паспорта, продемонстрированные через приложение "Госуслуги", к бумажному документу. В случае вашей поддержки указанной инициативы просим поручить министерству внутренних дел РФ совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и другими профильными федеральными органами исполнительной власти подготовить предложения по её реализации и внести соответствующие изменения в постановление правительства РФ № 1443 (О применении мобильного приложения федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг" в целях представления гражданами РФ сведений, содержащихся в документах, выданных гражданам РФ госорганами РФ", - говорится в документе.
ОбществоРоссияГосдума РФМВДВладислав Даванков
 
 
