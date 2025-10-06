Рейтинг@Mail.ru
Участник протеста разбил окно в доме главы МИД Новой Зеландии
23:32 06.10.2025
Участник протеста разбил окно в доме главы МИД Новой Зеландии
Участник протеста разбил окно в доме главы МИД Новой Зеландии
Глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс сообщил, что окно его дома в Окленде было разбито участником демонстрации в поддержку Палестины. РИА Новости, 06.10.2025
в мире
новая зеландия
палестина
окленд
новая зеландия
палестина
окленд
в мире, новая зеландия, палестина, окленд
В мире, Новая Зеландия, Палестина, Окленд
Участник протеста разбил окно в доме главы МИД Новой Зеландии

Участник пропалестинского протеста разбил окно в доме главы МИД Новой Зеландии

© AP Photo / Abbie ParrСотрудник полиции в центре Окленда, Новая Зеландия
Сотрудник полиции в центре Окленда, Новая Зеландия - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Abbie Parr
Сотрудник полиции в центре Окленда, Новая Зеландия. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 6 окт - РИА Новости. Глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс сообщил, что окно его дома в Окленде было разбито участником демонстрации в поддержку Палестины.
Сегодня около дома дипломата собралась толпа демонстрантов, выступающая против решения Новой Зеландии не признавать государственность Палестины. Участники акции также высказались в поддержку "Глобальной флотилии".
"Сегодня вечером какой-то отвратительный трус ворвался ко мне домой и разбил окно. Осколками стекла задело нашу собаку… Именно о таком агрессивном и пропитанном ненавистью поведении радикальных левых мы предупреждали последние несколько дней", - написал министр в соцсети X.
Питерс добавил, что его не было дома, но там находились его сожительница и гость.
"Новозеландцам следует быть глубоко обеспокоенными тем, куда движется наша страна, и разобраться, кто стоит за этим разъединяющим и жестоким поведением. Вся Новая Зеландия должна быть глубоко обеспокоена", - добавил политик.
Представитель полиции подтвердил местному телеканалу 1News, что преступник скрылся с места происшествия, его пока не удалось найти.
