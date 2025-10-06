Участник протеста разбил окно в доме главы МИД Новой Зеландии

ДЖАКАРТА, 6 окт - РИА Новости. Глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс сообщил, что окно его дома в Окленде было разбито участником демонстрации в поддержку Палестины.

Сегодня около дома дипломата собралась толпа демонстрантов, выступающая против решения Новой Зеландии не признавать государственность Палестины . Участники акции также высказались в поддержку "Глобальной флотилии".

"Сегодня вечером какой-то отвратительный трус ворвался ко мне домой и разбил окно. Осколками стекла задело нашу собаку… Именно о таком агрессивном и пропитанном ненавистью поведении радикальных левых мы предупреждали последние несколько дней", - написал министр в соцсети X

Питерс добавил, что его не было дома, но там находились его сожительница и гость.

"Новозеландцам следует быть глубоко обеспокоенными тем, куда движется наша страна, и разобраться, кто стоит за этим разъединяющим и жестоким поведением. Вся Новая Зеландия должна быть глубоко обеспокоена", - добавил политик.