Ганчев рассказал о значении освобождения Отрадного в Харьковской области

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Освобождение села Отрадное в Харьковской области даст Вооруженным силам России возможность расширить контроль вдоль границы на восток и соединиться с действующими там подразделениями, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.