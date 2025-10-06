Рейтинг@Mail.ru
Ганчев рассказал о значении освобождения Отрадного в Харьковской области - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:36 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/otradnoe-2046629185.html
Ганчев рассказал о значении освобождения Отрадного в Харьковской области
Ганчев рассказал о значении освобождения Отрадного в Харьковской области - РИА Новости, 06.10.2025
Ганчев рассказал о значении освобождения Отрадного в Харьковской области
Освобождение села Отрадное в Харьковской области даст Вооруженным силам России возможность расширить контроль вдоль границы на восток и соединиться с... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T13:36:00+03:00
2025-10-06T13:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
отрадное
виталий ганчев
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045639044_0:129:3030:1833_1920x0_80_0_0_c7b78799e5ccb2fce29b784f6fa1af90.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
россия
отрадное
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры освобождения Отрадного в Харьковской области
Кадры освобождения Отрадного в Харьковской области.
2025-10-06T13:36
true
PT0M42S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045639044_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_02f68afe46f3b5960fa8b3dfe5caebaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, россия, отрадное, виталий ганчев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Отрадное, Виталий Ганчев, Безопасность
Ганчев рассказал о значении освобождения Отрадного в Харьковской области

Ганчев: освобождение Отрадного позволит ВС РФ расширить контроль вдоль границы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Освобождение села Отрадное в Харьковской области даст Вооруженным силам России возможность расширить контроль вдоль границы на восток и соединиться с действующими там подразделениями, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
В понедельник в Минобороны РФ сообщали, что подразделения российской группировки войск "Север" освободили названный населенный пункт в Харьковской области.
Ганчев отметил, что село находится в нескольких километрах от границы с Белгородской областью. "Таким образом, предполагаем, что российская армия продолжит расширять контроль вдоль границы — преимущественно на восток. В этом случае у наших войск будет возможность соединиться с действующими там подразделениями и увеличить зону влияния", - считает Ганчев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияОтрадноеВиталий ГанчевБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала