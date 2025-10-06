В Индии состоялось открытие российско-индийского учения "Индра-2025"

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Торжественное открытие российско-индийского учения "Индра-2025" состоялось в Индии, военнослужащие двух стран отработают проведение контртеррористических операций, сообщили в Минобороны РФ.

По информации министерства, учение продлится до 15 октября, основной его целью станет отработка взаимодействия подразделений двух стран в борьбе с международным терроризмом, включая совершенствование тактики ведения контртеррористических операций.