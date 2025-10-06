Рейтинг@Mail.ru
В Индии состоялось открытие российско-индийского учения "Индра-2025"
В Индии состоялось открытие российско-индийского учения "Индра-2025"
В Индии состоялось открытие российско-индийского учения "Индра-2025" - РИА Новости, 06.10.2025
В Индии состоялось открытие российско-индийского учения "Индра-2025"
Торжественное открытие российско-индийского учения "Индра-2025" состоялось в Индии, военнослужащие двух стран отработают проведение контртеррористических... РИА Новости, 06.10.2025
В Индии состоялось открытие российско-индийского учения "Индра-2025"

Торжественное открытие российско-индийского учения "Индра-2025" прошло в Индии

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкГенерал-майор, руководитель учений от российской стороны Андрей Козлов и командующий дивизией "Гандив" генерал-майор Санджая Чандра Кандпала на торжественном открытии российско-индийских учений "Индра-2025" на полигоне Махаджан в индийском штате Раджастан
Генерал-майор, руководитель учений от российской стороны Андрей Козлов и командующий дивизией Гандив генерал-майор Санджая Чандра Кандпала на торжественном открытии российско-индийских учений Индра-2025 на полигоне Махаджан в индийском штате Раджастан - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Генерал-майор, руководитель учений от российской стороны Андрей Козлов и командующий дивизией "Гандив" генерал-майор Санджая Чандра Кандпала на торжественном открытии российско-индийских учений "Индра-2025" на полигоне Махаджан в индийском штате Раджастан
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Торжественное открытие российско-индийского учения "Индра-2025" состоялось в Индии, военнослужащие двух стран отработают проведение контртеррористических операций, сообщили в Минобороны РФ.
"На полигоне Махаджан в индийском штате Раджастан состоялась церемония торжественного открытия совместного российско-индийского учения "Индра-2025". В мероприятии приняли участие руководитель учения от российской стороны генерал-майор Андрей Козлов, командующий дивизией "Гандив" генерал-майор Санджая Чандра Кандпала, а также военнослужащие подразделений двух стран", - говорится в сообщении.
По информации министерства, учение продлится до 15 октября, основной его целью станет отработка взаимодействия подразделений двух стран в борьбе с международным терроризмом, включая совершенствование тактики ведения контртеррористических операций.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
