В Индии состоялось открытие российско-индийского учения "Индра-2025"
В Индии состоялось открытие российско-индийского учения "Индра-2025" - РИА Новости, 06.10.2025
В Индии состоялось открытие российско-индийского учения "Индра-2025"
Торжественное открытие российско-индийского учения "Индра-2025" состоялось в Индии, военнослужащие двух стран отработают проведение контртеррористических... РИА Новости, 06.10.2025
В Индии состоялось открытие российско-индийского учения "Индра-2025"
Торжественное открытие российско-индийского учения "Индра-2025" прошло в Индии
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Торжественное открытие российско-индийского учения "Индра-2025" состоялось в Индии, военнослужащие двух стран отработают проведение контртеррористических операций, сообщили в Минобороны РФ.
"На полигоне Махаджан в индийском штате Раджастан состоялась церемония торжественного открытия совместного российско-индийского учения "Индра-2025". В мероприятии приняли участие руководитель учения от российской стороны генерал-майор Андрей Козлов
, командующий дивизией "Гандив" генерал-майор Санджая Чандра Кандпала, а также военнослужащие подразделений двух стран", - говорится в сообщении.
По информации министерства, учение продлится до 15 октября, основной его целью станет отработка взаимодействия подразделений двух стран в борьбе с международным терроризмом, включая совершенствование тактики ведения контртеррористических операций.