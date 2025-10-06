Рейтинг@Mail.ru
СМИ: россияне массово лишаются отдыха из-за одной ошибки в загранпаспорте - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 06.10.2025 (обновлено: 14:04 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/oshibka-2046604823.html
СМИ: россияне массово лишаются отдыха из-за одной ошибки в загранпаспорте
СМИ: россияне массово лишаются отдыха из-за одной ошибки в загранпаспорте - РИА Новости, 06.10.2025
СМИ: россияне массово лишаются отдыха из-за одной ошибки в загранпаспорте
Российские туристы не могут улететь на отдых из-за ошибки печати в загранпаспортах, сообщает Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T12:17:00+03:00
2025-10-06T14:04:00+03:00
турция
оаэ
таиланд
общество
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046616107_325:435:3190:2047_1920x0_80_0_0_57fd7e021a97ae3079a039f404e36d38.jpg
https://ria.ru/20251005/tailand-2046546055.html
турция
оаэ
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046616107_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dc06aa86f83762a4862e19b71ce3b042.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, оаэ, таиланд, общество, туризм
Турция, ОАЭ, Таиланд, Общество, Туризм
СМИ: россияне массово лишаются отдыха из-за одной ошибки в загранпаспорте

SHOT: россияне массово лишаются отдыха из-за ошибки печати в загранпаспорте

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗагранпаспорта граждан России
Загранпаспорта граждан России - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Загранпаспорта граждан России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российские туристы не могут улететь на отдых из-за ошибки печати в загранпаспортах, сообщает Telegram-канал SHOT.
«
"Как выяснил SHOT, в начале сентября ряду россиян выдали документы, в которых текст не написан строго под графами "пол", "гражданство", "дата выдачи", а прямо на них", — говорится в публикации.
Отмечается, что туристов с дефектами в документах не пускают в такие страны, как Турция, ОАЭ и Таиланд, из-за чего десятки россиян потеряли свои путевки.
Подчеркивается, что проблемы с паспортами могут возникнуть и в отелях, даже если путешественники смогут прибыть в нужную страну.
Туроператоры рекомендуют заменить документ в случае обнаружения дефектов печати.
Паттайя, Таиланд - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Турист из России вызвал полицию из-за счета в ресторане, пишут СМИ
5 октября, 23:17
 
ТурцияОАЭТаиландОбществоТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала