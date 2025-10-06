https://ria.ru/20251006/oshibka-2046604823.html
СМИ: россияне массово лишаются отдыха из-за одной ошибки в загранпаспорте
СМИ: россияне массово лишаются отдыха из-за одной ошибки в загранпаспорте - РИА Новости, 06.10.2025
СМИ: россияне массово лишаются отдыха из-за одной ошибки в загранпаспорте
Российские туристы не могут улететь на отдых из-за ошибки печати в загранпаспортах, сообщает Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 06.10.2025
СМИ: россияне массово лишаются отдыха из-за одной ошибки в загранпаспорте
SHOT: россияне массово лишаются отдыха из-за ошибки печати в загранпаспорте