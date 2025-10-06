Орбан резко отреагировал на шантаж Зеленского

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на предложение Владимира Зеленского обойти вето Венгрии на вступление Украины в ЕС, свое заявление он опубликовал в соцсети X.
"Зеленский снова применяет свою обычную тактику морального шантажа, чтобы заставить страны поддержать его военные усилия. Ни одна страна никогда не прокладывала себе путь в Европейский Союз путем шантажа, и в этот раз этого не произойдет", — ответил Орбан на слова Зеленского, что Украина будет в Евросоюзе "с Орбаном или без".
Также глава венгерского правительства напомнил, что по результатам референдума, проведенного в июне, народ Венгрии проголосовал против членства Украины в Евросоюзе.
"Если вы хотите это изменить, то медиа-кампания, которую вы ведете против Венгрии, вероятно, не лучший способ завести друзей", — добавил Орбан.
Ранее издание Politico сообщало о том, что председатель Европейского совета Антониу Кошта предлагает упростить голосование в Евросоюзе по открытию переговорных кластеров на пути к вступлению Украины в блок, стремясь обойти вето Венгрии.
Премьер Венгрии Виктор Орбан перед началом саммита ЕС говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.
При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС. В частности, польские власти неоднократно заявляли, что заблокируют вступление Украины в Европейский союз, если Киев не согласится на эксгумацию жертв Волынской резни, в результате которой во время Второй мировой войны от рук украинских националистов погибли поляки. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш также заявлял, что прием Украины в Евросоюз стал бы исторической ошибкой, ее поведение не соответствует статусу страны-кандидата в члены сообщества.
