https://ria.ru/20251006/opg-2046563773.html

Источник: организатор ОПГ в Шереметьево не знал о хищениях у бойцов СВО

Источник: организатор ОПГ в Шереметьево не знал о хищениях у бойцов СВО - РИА Новости, 06.10.2025

Источник: организатор ОПГ в Шереметьево не знал о хищениях у бойцов СВО

Предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин не участвовал в схеме с хищениями у бойцов СВО и даже наказывал таксистов и заставлял их возмещать ущерб, когда... РИА Новости, 06.10.2025

2025-10-06T06:23:00+03:00

2025-10-06T06:23:00+03:00

2025-10-06T06:23:00+03:00

происшествия

шереметьево (аэропорт)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027587340_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_1370d16908e703982968e19de894b774.jpg

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин не участвовал в схеме с хищениями у бойцов СВО и даже наказывал таксистов и заставлял их возмещать ущерб, когда ему становилось известно о таких случаях, сообщил РИА Новости информированный источник со ссылкой на показания одного из фигурантов дела. "Согласно показаниям одного из таксистов, Алексей Кабочкин и Дмитрий Боглаев наказывали таксистов в том случае, когда им становилось известно о фактах обмана участников СВО, они предпринимали меры для возмещения ущерба", - сказал собеседник агентства. Собеседник пояснил, что Кабочкин владел транспортной компанией, а Боглаев следил за порядком в ней. "Кабочкин как работодатель таксистов собирал с них арендную плату за возможность работать в аэропорту, у него официально была транспортная компания", - добавил он. Ранее адвокат Боглаева Павел Чигилейчик сообщал РИА Новости, что его подзащитный заявлял следствию, что сам нашел виновных и вернул около 700 тысяч рублей одному потерпевшему по делу. Кроме того, по словам защиты, Боглаев имеет благодарности за помощь СВО. Он неоднократно помогал приобретать для участников спецоперации необходимые вещи, медикаменты и продукты. По делу о хищениях у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево арестовано почти 30 человек, среди которых предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин и участники преступного сообщества. По данным следствия, фигуранты в составе преступного сообщества похищали деньги у участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт "Шереметьево", путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий. В преступное сообщество, как говорится в материалах, входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в аэропорту "Шереметьево". Именно полицейские, как ранее рассказал РИА Новости источник, намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси. В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту бойцов СВО, предлагая им пассажирские перевозки - изначально за адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: 2 тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, 1 тысяча - в 70 тысяч, 8,2 тысячи - в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчеркивается в материалах. Одному бойцу, следует из материалов, соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, они похитили у военного 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Ещё один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей. Сумма ущерба по делу составляет порядка 3 миллионов рублей.

https://ria.ru/20251004/khischenie-2046336757.html

https://ria.ru/20251002/khischenie-2045757594.html

https://ria.ru/20250912/khischenie-2041352417.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, шереметьево (аэропорт), министерство внутренних дел рф (мвд россии)