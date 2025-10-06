Рейтинг@Mail.ru
На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
14:26 06.10.2025
На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.10.2025
На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области

БЕЛГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Опасность атаки БПЛА на всей территории области", - написал он в Telegram-канале.
