На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 06.10.2025
На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T14:26:00+03:00
2025-10-06T14:26:00+03:00
2025-10-06T14:26:00+03:00
безопасность
белгородская область
вячеслав гладков
белгородская область
безопасность, белгородская область, вячеслав гладков
Безопасность, Белгородская область, Вячеслав Гладков
На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области